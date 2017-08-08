النعيم توافق على اندماج وادي دجلة وريكاب

المال - خاص أعلنت شركة ريكاب للاستثمارات المالية، الذراع العقارية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية إنها دخلت في تحالف استراتيجي مع شركة وادي دجلة للتنمية العقارية الذراع العقارية لمجموعة وادي دجلة. وقال حسين الشبكشي رئيس مجلس إدارة شركة "النعيم" القابضة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء

المال – خاص

أعلنت شركة ريكاب للاستثمارات المالية، الذراع العقارية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية إنها دخلت في تحالف استراتيجي مع شركة وادي دجلة للتنمية العقارية الذراع العقارية لمجموعة وادي دجلة.

وقال حسين الشبكشي رئيس مجلس إدارة شركة “النعيم” القابضة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن شركته دخلت في تحالف مع وادي دجلة بغرض تعظيم النشاط العقاري للشركة عن طريق زيادة رأس مال ريكاب بحوالي 300 مليون سهم بالقيمة العادلة البالغة 11 جنيه للسهم.

وفي السياق ذاته، أكد يوسف الفار الرئيس التنفيذي للنعيم أن الكيان الجديد سيمتلك فيه مساهمي وادي دجلة 74%، ومساهمي “ريكاب” حوالي 26%، وذلك عن طريق مبادلة الأسهم، موضحا أن القيمة الدفترية للكيان الجديد ستصل إلى 3.5 مليار جنيه.

وأوضح ماجد حلمي رئيس مجلس إدارة شركة “وادي دجلة للاستثمار العقاري” أن الهدف هو تعظيم العائد لمستثمري الشركتين لخلق كيان أكبر يستطيع المنافسة على تطوير مشروعات كبرى, فضلاً عن الاستفادة من نظام الحوكمة الموجود داخل شركة النعيم.

وأشار إلى أن شركة وادي دجلة تمتلك 6 ملايين متر قابلة للتطوير موزعة بين الغردقة والساجل الشمالي و6 أكتوبر، مؤكدا انتهاء اجراءات الاندماج قبل نهاية العام الحالي، وانه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية.