النعيم توافق على القيد المزدوج ببورصة دبى

رجب عز الدين: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة "النعيم" القابضة للاستثمارات بجلستها أمس الإثنين، على قيد وإدراج أسهم الشركة قيدا مزدوجا بسوق دبى المالى بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضافت الشركة - فى بيان للبورصة اليوم الثلاثاء - أن العمومية وافقت على القيد المزدوج على ألا يتجاوز كم

رجب عز الدين:

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة “النعيم” القابضة للاستثمارات بجلستها أمس الإثنين، على قيد وإدراج أسهم الشركة قيدا مزدوجا بسوق دبى المالى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الشركة – فى بيان للبورصة اليوم الثلاثاء – أن العمومية وافقت على القيد المزدوج على ألا يتجاوز كمية الأسهم المراد تحويلها عن ثلث رأس مال الشركة.

وفوضت “العمومية” كلا من نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ونائبه طلال محمد عقيل، فى اتخاذ كل ما يلزم نحو تنفيذ قرارها فى هذا الشأن.

ويبلغ رأسمال النعيم 218.5 مليون دولار، موزعاً على 312.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.7 دولار، وتعمل فى مجال تأسيس الشركات وإعداد دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات والتأجير التمويلي، وضمان وتغطية الاكتتابات وأمناء الحفظ.

