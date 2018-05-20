النعيم تنصح بتفعيل إيقاف الخسائر لسهم التجاري الدولي

أسماء السيدنصحت بحوث "النعيم" المتعاملين بتفعيل آلية إيقاف الخسائر على سهم "التجاري الدولي" عقب انزلاقه من مستوى الدعم عند 86.10 جنيه الذي تعتمد عليه الشركة كمستوى لإيقاف الخسائر .وتوقعت "النعيم" في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخه منها، أن بقاء السهم أدنى منطقة 86 جنيها سوف يضعه تحت وطأة الضغ

أسماء السيد نصحت بحوث “النعيم” المتعاملين بتفعيل آلية إيقاف الخسائر على سهم “التجاري الدولي” عقب انزلاقه من مستوى الدعم عند 86.10 جنيه الذي تعتمد عليه الشركة كمستوى لإيقاف الخسائر . وتوقعت “النعيم” في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخه منها، أن بقاء السهم أدنى منطقة 86 جنيها سوف يضعه تحت وطأة الضغوط البيعية، ما يؤدي به لمزيد من التراجع نحو مستوى 81.30 جنيه . وتراجع سهم “التجاري” قبل نهاية تعاملات جلسة اليوم – اﻷحد- بنسبة 2% ليسجل 85.29 جنيه .

