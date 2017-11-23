النعيم ترفع سعر سهم السويدي إليكتريك المستهدف إلى 130.1 جنيه

مصطفى طلعت رفع بنك الاستثمار النعيم السعر المستهدف لسهم شركة السويدي إليكتريك إلى 130.1 جنيه، مقابل 77.2 في وقت سابق، فيما يتداول السهم سوقياً بالقرب من 124 جنيها. وذكر بنك النعيم، في ورقة بحثية حصلت عليها "المال"، أن الشركة…



مصطفى طلعت

رفع بنك الاستثمار النعيم السعر المستهدف لسهم شركة السويدي إليكتريك إلى 130.1 جنيه، مقابل 77.2 في وقت سابق، فيما يتداول السهم سوقياً بالقرب من 124 جنيها.

وذكر بنك النعيم، في ورقة بحثية حصلت عليها “المال”، أن الشركة تترقب مستويات أعلى للأرباح المستقبلية، كما سجل الربع الثالث من من العام الحالي نتائج قوية بوجه عام، ونوصي بالتجميع، مؤكداً ان المحفزات الإيجابية الإضافية للسويدي تتوقف على تسارع وتيرة تحصيل المستحقات.

واوضح أن التقييم جاء بناء على إحتساب تدفقات نقدية أعلى بنسبة 25٪ عن التقديرات السابقة، نظرا لوجود تأثيرات مواتية من تراجع الجنيه، فضلاً عن زيادة الإنفاق على البنية التحتية على المستوى الإقليمي والقارة الأفريقية.

وتوقع النعيم أن يكشف السهم عن مفاجأة إيجابية تتمثل في توزيعات أرباح بنهاية العام، ليصل عائد التوزيعات إلى 12٪ عن العام بأكمله، وفقاً لحسابات البنك.

وأشارت الورقة البحثية إلى ان صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي تفوقت على صافي الربح المقدرة بحوالي 36٪ بالرغم من تسجيل خسائر فروق عملة بقيمة 213 مليون جنيه إلى جانب مصروفات تحت بندي المخصصات واضمحلال أرصدة مدينة قدرها 581 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن أرباح الشركة إرتفعت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 11% لتسجل 1.56 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 746.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وبالمثل، زادت إيرادات “السويدي” خلال الفترة المذكورة إلى 11.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.8 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.

ورتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وكان شريف الزيني، العضو المنتدب للسويدي إلكتريك، أكد منذ أيام خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر إتحاد البورصات الأفريقي الذي عقد في القاهرة أن شركته تستهدف إيرادات بقيمة 40 مليار جنيه، العام الحالي، مقارنة بـ24.6 مليار جنيه العام الماضي.

وأكد “الزيني” أن 50% من إيرادات الشركة تأتي من نشاط الكابلات، و39% من محطات توليد الطاقة، والـ11% المتبقية من نشاط المحولات والعدادات.