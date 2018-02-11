النعيم: تراجع أسعار الفائدة يخدم مبيعات العقارات

أسماء السيدتوقعت "بحوث مباشر"، أن يشهد الطلب على العقارات زخمًا إضافيًا، خلال العام الجاري، بدعم من الانخفاض المتوقع في سعر الفائدة بحيث سيكون لذلك تأثيرات مباشرة من خلال انخفاض تكلفة رأس المال، وغير مباشرة من خلال اتجاه عددًا من المستثمرين ﻹعادة توجيه جزء من الودائع مرتفعة العائد التى حان أجل است

أسماء السيد

توقعت “بحوث مباشر”، أن يشهد الطلب على العقارات زخمًا إضافيًا، خلال العام الجاري، بدعم من الانخفاض المتوقع في سعر الفائدة بحيث سيكون لذلك تأثيرات مباشرة من خلال انخفاض تكلفة رأس المال، وغير مباشرة من خلال اتجاه عددًا من المستثمرين ﻹعادة توجيه جزء من الودائع مرتفعة العائد التى حان أجل استحقاقها للعقارات.

ورجحت “النعيم” مؤشرات إيجابية للمطورين العقاريين وذلك بنتائج أعمال الربع الرابع من العام المنقضي، مرجحةً استمرار زحم المبيعات الذي تم تسجيله خلال النصف الثاني من 2017 بدعم من المصريين العاملين بالخارج إلى جانب مشتري العقارات الجدد.

وأشارت النعيم، في مذكرتها البحثية التى حصلت -المال على نسخه منها- إلى أنه يجب توخى الحذر تجاه المخاطر الناجمه عن زيادة معروض الوحدات الجديدة من المشروعات التى دشنتها الحكومة بما في ذلك العاصمة اﻹدارية الجديدة، والذي قد يؤثر سلبًا على أسعار العقارات بالنسبة لشريحتي الدخل المنخفض والمتوسط.