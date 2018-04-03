النعيم تختار أوراسكوم للتنمية مصر ضمن أفضل اﻷسهم العقارية

أسماء السيد اختارت بحوث "النعيم"، سهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر، ضمن أفضل اﻷسهم العقارية خلال العام الجاري، موضحةً أن السهم يمثل فرصة استثمارية ذات قيمة جيدة بدعم عدة عوامل. وحددت العوامل الداعمة كالتالي، أولها قيمة المنشأة والتى تترجم بقيمة 27…

أسماء السيد

اختارت بحوث “النعيم”، سهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر، ضمن أفضل اﻷسهم العقارية خلال العام الجاري، موضحةً أن السهم يمثل فرصة استثمارية ذات قيمة جيدة بدعم عدة عوامل.

وحددت العوامل الداعمة كالتالي، أولها قيمة المنشأة والتى تترجم بقيمة 27 دولارًا للمتر، بناءً على احتساب قيمة الأراضي غير المطورة المملوكة لها بالجونة، وتبلغ مساحتها 22 مليون متر مربع، إضافة إلى التوقعات بتقيمات جيدة للسهم خلال الفترات المقبلة، في ظل تزايد إقبال المستثمرين من المؤسسات على السهم.

ومن الناحية المستقبلية رجحت “النعيم” أن تحقق المجموعة طفرة كبيرة في أدائها المالي المجمع، من خلال محفظة الفنادق عقب تمكن السياحة من استعادة نشاطها بالفعل.

وتوقعت أن تأثيرات ايجابية ﻹعلان الشركة مؤخرًا إعتزامها زيادة نسبة التداول الحر ﻷسهمها من 15% لتصل إلى 25%، ما يعمل على جذب فئات مؤسساتيه جديدة.