النعيم تتبنى نظرة مستقبلية قوية لطلعت مصطفى

جهاد سالموصفت شركة النعيم للوساطة المالية نتائج طلعت مصطفى خلال الربع الثانى العام الجاري بالمحايدة، بعد أن تفوقت إيرادات الشركة على توقعاتها مدفوعة بارتفاع عمليات التنفيذ، رغم تباطؤ المبيعات التعاقدية.وتبنت النعيم نظرة مستقبلية قوية تجاه الشركة في الأجل القريب، بدعم من التوقعات بتعافي المبيعات

جهاد سالم

وصفت شركة النعيم للوساطة المالية نتائج طلعت مصطفى خلال الربع الثانى العام الجاري بالمحايدة، بعد أن تفوقت إيرادات الشركة على توقعاتها مدفوعة بارتفاع عمليات التنفيذ، رغم تباطؤ المبيعات التعاقدية.

وتبنت النعيم نظرة مستقبلية قوية تجاه الشركة في الأجل القريب، بدعم من التوقعات بتعافي المبيعات خلال النصف الثاني من 2017، وأبقت على تقديراتها للسعر المستهدف لسهم طلعت مصطفي عند 10.50 جنيه مع توصيات بالشراء.

وتوقعت النعيم أن تحرز الشركة نموًا مستقبليًا في محفظة مشروعاتها القائمة، فضلا عن مشروعها الجديد على مساحة 500 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي من شأنه تعزيز توقعات النمو خلال الاعوام القادمة، كما توقعت تعافي أداء قطاع الفنادق، خاصة في ظل عدة تفيد بأن قطاع السياحة في مصر قد بدأ أخيرًا مسيرة التعافي.

وحققت شركة طلعت مصطفي إيرادات بقيمة 1.97 مليار جنيه في الربع الثاني من 2017، وبلغ صافي الربح 384 مليون جنيه،

وأوضحت النعيم أن نتائج الأعمال المحققة فاقت تقديراتها المتضمنة إيرادات بقيمة 1.55 مليار جنيه، وأرباح بقيمة 307 ملايين جنيه

وأشارت النعيم إلى تراجع المبيعات التعاقدية بشكل ملحوظ لتسجل 880 مليون جنيه، مقابل 4.28 مليار جنيه في الربع الأول من 2017، بسبب العوامل الموسمية فيما رفعت إدارة طلعت مطصفى مستهدف المبيعات للعام الجاري من 9.4 مليار جنيه إلى 11.4 مليار جنيه.

وقالت النعيم إن ارتفاع نسبة الإلغاءات بوحدات طلعت مصطفي لايستدعي القلق، حيث سجلت الالغاءات نحو 299 مليون جنيه خلال الربع الثاني، مقابل 174 مليون جنيه بالربع الأول، بينما بلغت نسبة إجمالي الإلغاءات لمجمل المبيعات المتراكمة لكافة المشروعات ذات الصلة منذ إطلاقها 4.3% بنهاية الربع الثاني بزيادة ربع سنوية 0.3%.