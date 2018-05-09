النعيم: المؤشر الرئيسي للبورصة يستهدف 17300 نقطة

أسماء السيدتوقعت بحوث "النعيم" أن تواصل البورصة المصرية تحركاتها المتراجعه صوب مستوى 17300 نقطة، ثم مستوى 16950 نقطة كمرحلة تالية، وذلك عقب التراجع بقوة من مستوى القماومى 17860 نقطة .ونصحت "النعيم" المتعاملين بانتظار إشارة جديدة للشراء، وعلى صعيد نظيره السبعيني قالت في مذكرة بحثية حصلت "المال" ع

أسماء السيد

توقعت بحوث “النعيم” أن تواصل البورصة المصرية تحركاتها المتراجعه صوب مستوى 17300 نقطة، ثم مستوى 16950 نقطة كمرحلة تالية، وذلك عقب التراجع بقوة من مستوى القماومى 17860 نقطة .

ونصحت “النعيم” المتعاملين بانتظار إشارة جديدة للشراء، وعلى صعيد نظيره السبعيني قالت في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخه منها، إن المؤشر يبدو في طريقة لاختبار مستوى الدعم 860 نقطة، ونجاحه في التماسك والثبات أعلى من 855 نقطة قد يدفع به للهبوط نحو مستوى 830 نقطة .

كما نصحت المتعاملين بأن يكونوا إنتقائين ، وحددت مستوى إيقاف الخسائر عند 855 نقطة .

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.99 % عند مستوى 17460نقطة، ونظيره مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.40% عند مستوى 861نقطة.

كما تراجع المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.99% عند مستوى 2225 نقطة، ومؤشر «EGX50» بنسبة 2.16% عند مستوى 2960نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.72% عند مستوى 17666نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 1.8 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 307مليون جنيه و28 مليون جنيه و3.7 مليون جنيه و16.9مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 255.8 مليون جنيه، و99.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 24 سهما من إجمالى 188سهما متداولا،بينما هبط 133 وبقى 24 دون تغير.

