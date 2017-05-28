النعيم القابضة ترفع رأسمالها عبر توزيع أسهم مجانية

مصطفى طلعت وافق مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات، على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 198.7 مليون دولار إلى 218.59 مليون دولار عبر توزيع أسهم مجانية. وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن المجلس وافق على مقترح توزيع أسهم مجانية بواقع 0.10 سهم مجاني لكل سهم أصلي تمولا من الاح



مصطفى طلعت

وافق مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات، على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 198.7 مليون دولار إلى 218.59 مليون دولار عبر توزيع أسهم مجانية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن المجلس وافق على مقترح توزيع أسهم مجانية بواقع 0.10 سهم مجاني لكل سهم أصلي تمولا من الاحتياطيات.

وأشارت الشركة إلى أن المجلس وافق على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر عبر أسهم مجانية، وتعديل المادتين 6 و7.

وارتفعت أرباح النعيم إلى 3.75 مليون جنيه، خلال الربع الرابع من 2016، بنسبة نمو 3105%، ويبلغ رأسمالها الحالي 198.7 مليون دولار، موزعاً على 283.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.70 دولار.