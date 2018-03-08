النعيم القابضة تحصل على موافقة الرقابة المالية لزيادة رأس المال

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية -اليوم الخميس- على نشر شركة النعيم القابضة للاستثمارات، نموذج الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 240.4 مليون دولار.ووافق مجلس إدارة الشركة -فى 28 فبراير الماضى- على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة من المصدرة، تمويلًا من ال

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية -اليوم الخميس- على نشر شركة النعيم القابضة للاستثمارات، نموذج الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 240.4 مليون دولار.

ووافق مجلس إدارة الشركة -فى 28 فبراير الماضى- على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة من المصدرة، تمويلًا من الاحتياطيات الواردة بالقوائم المالية للشركة ديسمبر 2017، وذلك بواقع 21.8 مليون دولار موزعة على 31.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.7 دولار (70 سنت ) للسهم ليصبح رأس المال المصدر، والمدفوع 240.4 مليون دولار أمريكى.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.24 مليون دولار، خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2017، مقابل صافى ربح قدره 2.59 مليون دولار في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 218.5 مليون دولار، موزعًا على 312.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.7 دولار.