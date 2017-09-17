النعيم : البورصة مرشحة لاستعادة قمتها التاريخية هذا الأسبوع

مصطفى طلعت:

رحج تقرير التحليل الفني الصادر عن شركة “النعيم” لتداول الأوراق المالية، استعادة البورصة لقمتها التاريخية المحققة، خلال تداولات شهر يوليو الماضي، عند 13970 نقطة، مع وضع حد لإيقاف الخسائر عند 12900 نقطة، خلال تداولات هذا الأسبوع.

وأكد التقرير أن المؤشر الرئيسي “egx30” قام بتعديل مساره ليتبادل حركته صعودا وهبوطاً من خلال قناة سعرية صاعدة، وهو ما يعزز من احتمالات الصعود صوب أعلى مستوياته على الاطلاق عند 13970 نقطة ثم استهداف 14300 نقطة.

وفي السياق ذاته، أوضحت “النعيم” أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” تمكن من تخطي مستوى المقاومة 730 نقطة بنجاح، الأسبوع الماضي، مع أحجام تداول مرتفعة، ما يشير بتحركات صعودية صوب مستهدف يقترب من 795 نقطة.

وحدد التقرير تحركات بعض الأسهم وعلى رأسها، سهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” وقالت أن السهم تخطى مستوى المقاومة الرئيسية عند 11.20 نقطة، ما قد يمهل الطريق لمزيد من الصعود صوب 12.10 جنيه، ثم 13.40 جنيه.

أما سهم شركة سيدي كرير فتخطى نطاق المقاومة 19.75 – 20.35 جنيه، بنجاح ما يؤهله للصعود نحو مستوى المقاومة التالي عند 22 جنيها، وفي حال تخطيه 22.25 جنيه قد يفتح الباب لمزيد من الصعود إلى 23.90 جنيه، أما سهم “إم إم جروب” للتجارة العالمية فتمكن من تخطي مستوى المقاومة 8.05 جنيه، ما قد يمهد الطريق نحو مستهدف يقترب من 9.10 جنيه.

جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة، سجلت ارتفاعات جماعية، خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.32% ليصل إلى 13611 نقطة، بينما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.7 % ليصل إلى 743 نقطة.