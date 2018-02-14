النعيم: ارتفاع التكاليف يعمق خسائر مصر للأسمنت- قنا

أسماء السيدأرجعت "بحوث النعيم" ارتفاع الخسائر التي سجلتها شركة "مصر للأسمنت- قنا" خلال الربع الرابع من العام الماضي بسبب زيادة تكاليف الانتاج وانخفاض هوامش الارباح اﻹجمالية والتى تتماشى مع اتجاهات الشركات اﻵخرى العاملة في السوق المحلي .وارتفعت خسائر "مصر للأسمنت – قنا" لتصل إلي 46 مليون جن

أسماء السيد

أرجعت “بحوث النعيم” ارتفاع الخسائر التي سجلتها شركة “مصر للأسمنت- قنا” خلال الربع الرابع من العام الماضي بسبب زيادة تكاليف الانتاج وانخفاض هوامش الارباح اﻹجمالية والتى تتماشى مع اتجاهات الشركات اﻵخرى العاملة في السوق المحلي .

وارتفعت خسائر “مصر للأسمنت – قنا” لتصل إلي 46 مليون جنيه مقارنة بـ12 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام ذاته و 78 ارباح خلال الفترة المناظرة من العام المنقضي 2016، وتراجع هامش الربح اﻹجمالي ليصل إلي 13% مقابل 18% خلال الربع الثالث .

وأضافت “النعيم” أن تكلفة انتاج طن اﻷسمنت ارتفعت بمعدل 16% ربع سنويًا و38% سنويًا، نتيجة لزيادة الطاقة والمواد الخام بما في ذلك الفحم المستورد .

وتابعت : أن هوامش الارباح السنوية تأثرت سلبًا “بتعويم الجنيه”، وتوقعت أن تظل الهوامش في مواجهة مزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة على إثر زيادة اضافية مرتقبه في تكاليف البضاعة المباعة في إطار خطة الحكومة برفع الدعم بالكامل على موارد الطاقة .

وأوضحت “النعيم” في مذكرتها البحثية، أن هناك أسباب آخرى ساهمت في تراجع الارباح وهي زيادة المصروفات العمومية واﻹدارية والتسويقية لتصل إلي 45 مليون جنيه وارتفاع المصروفات التمويلية لتصل إلي 99 مليون جنيه مقارنة بـ79 مليون خلال الفترة المماثلة من العام الماضي .

وأشارت إلي استقرار مبيعات الأسمنت إلي حد كبير خلال النصف الثاني من العام الماضي، وتوقعت تعافي الطلب المحلي على اﻷسمنت خلال الفترة المقبلة بدعم من مشروعات البنية التحتية التى أعلنت عنها الحكومة ومنها العاصمة اﻹدارية الجديدة .

ورجحت أن يتجه منتجو اﻷسمنت للتركيز بشكل أكبر على التصدير بعرض التحوط ضد مخاطر زيادة المعروض وتعويض انخفاض حجم المبيعات واﻹسعار محليا .