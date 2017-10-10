النعيم ارتفاع أسعار الحديد تدعم نتائج أعمال العز الدخيلة

المال ـ خاص:أرجعت بحوث "النعيم" تحسن هامش ربح شركة "العز الدخلية للصلب" خلال الربع الثاني من العام الجاري لعدة عوامل، أولها ارتفاع أسعار بيع المنتجات مع انخفاض تكلفة المواد الخام، إضافة إلي ارتفاع حجم المبيعات.ورجحت "النعيم" لجوء "عز الدخيلة" خلال الفترة الماضية للاحتفاظ بمحوزن كبير من خام الحدي

المال ـ خاص:

أرجعت بحوث “النعيم” تحسن هامش ربح شركة “العز الدخلية للصلب” خلال الربع الثاني من العام الجاري لعدة عوامل، أولها ارتفاع أسعار بيع المنتجات مع انخفاض تكلفة المواد الخام، إضافة إلي ارتفاع حجم المبيعات.

ورجحت “النعيم” لجوء “عز الدخيلة” خلال الفترة الماضية للاحتفاظ بمحوزن كبير من خام الحديد بتكلفة أقل وهو مادعم ربحيتها، وانخفضت تكلفة واردات الحديد بنسبة 30% خلال الربع اﻷخير من العام المنقضي.

وأضافت “النعيم” في مذكرتها البحثية، أنه بالنظر إلي القوائم المجمعة فقد شهدت شركة العز لصناعة الصلب المسطح قدرًا من التعافي، فعلى الرغم من بقاء هوامش الربح اﻹجمالية في النطاق السالب إلا انها شهدت تحسنًا ربع سنويًا بـ1.2%، إذ سجلت 16.9% مقارنة بـ18% خلال الربع اﻷول من العام الجاري.

وأشارت النعيم إلي أن نتائج “العز الدخيلة الإيجابية” تصب في صالح الشركة اﻷم من حيث ربحية الأنشطة الأساسية، ولكن من المتوقع أن تستمر اﻷخيرة في تسجيل خسائر نتيجة معدلات التشغيل المنخفضة في منشأة الحديد المختزل الجديدة بمصانع حديد عز للدرفلة، إلي جانب خدمة ارتفاع تكلفة المواد الخام، إلي جانب زيادة تكاليف خدمة الدين.

وتراجعت خسائر الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري لتسجل 10 ملايين جنيه مقارنة بـ 381.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.