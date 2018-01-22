النعيم: أوراسكوم للتنمية قد تبيع أصولا بمليار جنيه في 2018

مصطفى طلعت:قال بنك الإستثمار "النعيم" إنه من المحتمل أن يسفر بيع أصول غير أساسية لشركة أوراسكوم للتنمية عن تحقيق حصيلة تبلغ حوالي مليار جنيه خلال 2018، والتي من المزمع استخدامها لتخفيض الديون، التي تصل نسبتها المقومة بالدولار إلى 76% من إجمالي محفظة الديون.وأشار البنك في مذكرة بحثية حديثة حصلت ع

مصطفى طلعت:

قال بنك الإستثمار “النعيم” إنه من المحتمل أن يسفر بيع أصول غير أساسية لشركة أوراسكوم للتنمية عن تحقيق حصيلة تبلغ حوالي مليار جنيه خلال 2018، والتي من المزمع استخدامها لتخفيض الديون، التي تصل نسبتها المقومة بالدولار إلى 76% من إجمالي محفظة الديون.

وأشار البنك في مذكرة بحثية حديثة حصلت عليها “المال” إلى أنه إلتقى إدارة الشركة، للوقوف على اخر المستجدات، موضحاً أن من بين الفرص الحقيقية التي يقدمها السهم إمكانية إصدار أسهم مجانية، وإحتمالة لتوزيع أرباح خلال 2018، لكن ذلك ليس مضموناً، وفقا للنعيم.

وأضاف أنه من المحتمل أيضاً أن يتجه المساهم الرئيسي في الشركة (وهي شركة أوراسكوم القابضة للتنمية) في نهاية المطاف ونظرا للانخفاض البالغ في سعر السهم، إلى بحث زيادة الأسهم حرة التداول بنحو 10٪ أخرى، لكنه من الصعب للغاية التنبؤ بتوقيت وهيكل هذا المخطط (إن وجد)”.

وذكر “النعيم” أن هناك دلالات ايجابية ناتجة من إجتماع البنك مع إدارة أوراسكوم للتنمية ترجح أن يمثل السهم فرصة استثمارية جيدة، وبخاصة في ضوء صافي قيمة الأصول المحتملة من الأراضي غير المطورة في الجونة (التي قد تعادل بمفردها مرتين ضعف قيمة المنشأة المجمعة للشركة).

ورجح البنك أن يشهد الأداء المالي المجمع طفرة كبيرة عند عودة السياحة إلى الازدهار (حيث من المنتظر حاليًا رفع حظر السفر على الرحلات الروسية خلال أشهر)، خاصة وأن محفظة الفنادق تشكل 50٪ من الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وأشار إلى أن هناك عدد من المحفزات من شأنها الكشف عن قيمة كبيرة كامنة في السهم تتضمن زيادة نسبة الأسهم حرة التداول، ولاسيما إذا ما قرر المساهم الرئيسي فعلياً تخفيض حصته في الشركة عبر زيادة الأسهم حرة التداول بنسبة 10٪، كذلك تطبيق سياسة توزيعات أرباح مجزية، اما العامل الثالث فهو التنازل عن قطع صغيرة من الأراضي الحالية بالجونة إلى أطراف أخرى من المطورين (إلا أن نرى أن هذا السيناريو غير محتمل).

ويتوزع هيكل مساهمي أوراسكوم للتنمية بواقع 84.8% للشركة الأم أوراسكوم القابضة للتنمية (وهي شركة مدرجة في البورصة السويسرية) أما الحصة المتبقية ونسبتها 15.2٪ فهي أسهم حرة التداول (لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد).