النعيم: أسعار الأسمنت تواجه ضغوطاً مع افتتاح مصنع القوات المسلحة

– 13 مليون طن معدل الإنتاج السنوي للمصنع الجديد.. و3 شركات تتاثر سلبا



– التصدير سلاح المصانع لمواجهة زيادة المعروض وتراجع المبيعات والأسعار

مصطفى طلعت:

يرى بنك الاستثمار “النعيم” أن دخول مصنع بني سويف للأسمنت – التابع لشركة العريش المملوكة للقوات المسلحة – حيز الإنتاج الفعلي من شأنه أن يحدث ضغوطاً في أسعار الأسمنت داخل مصر على الأجل القريب، إلا أنها قد تتعافى على الأجل الطويل حينما يواكب نمو الطلب حجم المعروض.

وقالت وكالة رويترز الإخبارية أنه من المقرر بدء تشغيل مصنع بني سويف بتكلفة 1.1 مليار دولار، خلال ايام، موضحة أنه يتضمن 6 خطوط انتاج بإجمالي 13 مليون طن سنوياً، بينما كان تشييد المصنع قد بدأ قبل 18 شهراً.

وقال “النعيم” في ورقة بحثية حديثة حصلت عليها “المال” أن خطوط الإنتاج الجديدة ستؤدي إلى زيادة 18٪ في الطاقة الإنتاجية الحالية للأسمنت في مصر (تبلغ حالياً نحو 73 مليون طن سنوياً)، موضحاً أنه عند الوصول إلى معدلات الطاقة الإنتاجية القصوى للخطوط فستضيف نحو 24٪ إلى الإنتاج الفعلي للأسمنت (بلغ 51 مليون طن في العام الماضي). ومن الجدير بالذكر أن حجم الطلب على الأسمنت قد انخفض بحوالي 12٪ خلال 2017، نظرا لتأثر قطاع الإنشاءات غير الرسمي سلباً (في ظل ارتفاع التكاليف وتباطؤ الطلب).



وأشارت الورقة البحثية إلى أن ارباح منتجي الأسمنت شهدت تأثيراً سلبياً خلال 2017 جراء تباطؤ الطلب، إلى جانب النمو البطئ في أسعار الأسمنت، بالإضافة إلى زيادة التكاليف (نتيجة إرتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة).

وتوقع البنك أن تنشأ تأثيرات فورية جراء تشغيل المصنع الجديد في الأجل القريب تنعكس مباشرة على المصانع التي تقع بالقرب من المصنع الجديد، ومنها شركة جنوب الوادي للأسمنت، ومصر بني سويف للأسمنت، وشركة مصر للأسمنت-قنا.

ورجح “النعيم” أن يتجه منتجي الأسمنت المحليين إلى التركيز أكثر على الصادرات بهدف التحوط ضد مخاطر زيادة المعروض في السوق المحلي وكذا لتعويض أي تراجع في مبيعات الأسمنت وأسعاره، وذلك سعياً نحو إتخاذ إجراءات مضادة مع افتتاح مصنع القوات المسلحة.

أضاف: “على الجانب الإيجابي، من المحتمل أن تخضع أسعار إمدادات الغاز المحلية لمنتجي الأسمنت إلى التعديل لخفضها في مقابل 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية حالياً، في ظل زيادة إنتاج مصر المحلي من الغاز بنسبة تتجاوز 20٪ في الأشهر الأخيرة فضلاً عن التوقعات بتحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية العام”.