النصف الأول من 2023 يشهد 60% نموا فى أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات

كشف تقرير يونيو 2023 للأنشطة المالية غير المصرفية والصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو أقساط تأمين الممتلكات بشكل كبير للنصف الأول من 2023، بنسبة 60%.

ويعد التأمين على الممتلكات من أهم التغطيات التى توفر حماية للمبانى السكنية وغيرها من المنشئات ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها، مثل الكوارث الطبيعية والعواصف، وتغطية الخسائر الناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة، وكذلك كوارث النقل البحرى والطيران وحوادث السيارات المتمثلة فى الغرق والتصادم والتلف والفقد وغير ذلك.

وتابعت هيئة الرقابة المالية أن حجم أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات فى النصف الأول من 2023، ناهز 17.4 مليار جنيه، فى حين أن الإجمالى فى ذات الفترة (يناير – يونيو) من 2022 وصل إلى 10.9 مليارات جنيه تقريبا.

وبلغ إجمالى أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 18.4 مليار جنيه تقريبا، فى النصف الأول من 2023، بنسبة نمو وصلت إلى 8.9% مقارنة بذات المدة (يناير – يونيو) من العام السابق، والتى وصلت فيه المبالغ المحصلة إلى نحو 16.9 مليار جنيه تقريبا.

وشهد إجمالى أقساط التأمين فى النصف الأول من 2023 نموا بنسبة 28.9%، حيث حصل القطاع مبالغا ناهزت 35.8 مليار جنيه، بينما بلغت قيم النشاط 27.8 مليار جنيه تقريبا فى ذات المدة (يناير – يونيو) من 2022.

وانخفضت قيم تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالنصف الأول من 2023 بنسبة 23.9%، حيث بلغت المبالغ المسددة للعملاء ما لامس 6.1 مليار جنيه، بينما وصلت التعويضات إلى 8 مليارات جنيه تقريبا، فى الفترة من شهر يناير إلى يونيو 2022.

وارتفعت قيم تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فى النصف الأول من 2023، إلى ما زاد عن 9.8 مليارات جنيه، بينما لم ناهزت القيم المسددة بالكاد 5 مليارات جنيه فى ذات المدة (يناير – يونيو) من 2022، بنسبة زيادة 97.8% لـ2023.

وبلغت إجمالى التعويضات المسددة فى النصف الأول من 2023 ما يقرب من 15.9 مليارات جنيه، بزيادة نسبتها 22.8%، عن ذات المدة (يناير – يونيو) من 2022، والتى وصلت فيها المبالغ المسددة للعملاء 12.9 مليار جنيه تقريبا.

ويذكر أن وثيقة تأمين الممتلكات قد تشمل تغطية الخسائر أو الأضرار الناتجة عن تعرض محتويات المنزل للسرقة، فى حدود التغطية التى توفرها البوليصة، باستثناءات لا تلتزم شركات القطاع بتحمل خسائرها، وتتم إضافتها للوثائق ببنود ومبالغ تقسيط إضافية.