النصر يحقق فوزاً معنوياً والطلائع يواصل السقوط

على المصرى:حقق فريق الكرة بنادى النصر، فوزا معنويا على ضيفه طلائع الجيش، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولى، فى ختام لقاءات الجولة الثامنة والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.سجل حسين الحسينى، هدف اللقاء الوحيد بتسديدة بعيدة المدى، سكنت شباك محمد بسا



على المصرى:



حقق فريق الكرة بنادى النصر، فوزا معنويا على ضيفه طلائع الجيش، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولى، فى ختام لقاءات الجولة الثامنة والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سجل حسين الحسينى، هدف اللقاء الوحيد بتسديدة بعيدة المدى، سكنت شباك محمد بسام، حارس الضيوف فى الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول من اللقاء، الذى إداره تحكيميا محمد الصباحي، وعاونه عادل ماهر، ورمضان هنداوي، والحسن النعماني حكماً رابعاً، وكل من محمد صابر، وأحمد النعناعي، حكماً خامساً.

بتلك النتيجة، يحقق النصر فوزا معنويا، وحصد نقطتة الرابعة على التوالى، ليصل للنقطة 18، ويظل فى المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، فى المقابل، تلقى طلائع الجيش الهزيمة الخامسة على التوالى، وظل فى المركز الثانى عشر، بعدما تجمد رصيده عند 32 نقطة.

