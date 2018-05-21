النصر للمنسوجات تفصح عن أوجه استخدام زيادة رأس المال

46 مليون مستحقات ضريبية سابقة واكتتاب بشركة الإسكندرية للغزل منى عبدالباري كشفت شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو" عن عدة أغراض سيتم توجيه زيادة رأس المال المزمع إجراؤها بقيمة 100 مليون جنيه إليها، أبرزها الاكتتاب في أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج،…

46 مليون مستحقات ضريبية سابقة واكتتاب بشركة الإسكندرية للغزل





منى عبدالباري

كشفت شركة النصر للملابس والمنسوجات “كابو” عن عدة أغراض سيتم توجيه زيادة رأس المال المزمع إجراؤها بقيمة 100 مليون جنيه إليها، أبرزها الاكتتاب في أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج، و سداد متأخرات ضريبية سابقة، و جزء من قرض مستحق عليها للبنك المصري لتنمية الصادرات.

ونقل تقرير إفصاح منشور عبر شاشة البورصة المصرية اليوم عن عمرو محمد الشرنوبي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب: “إن الزيادة ستصرف في أوجه حسب الأولوية، وسيكون أبرزها تخصيص حصة قيمتها 16 مليون جنيه للاكتتاب في أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج للحفاظ على حصة “كابو” بالإسكندرية والبالغة 35% من رأس المال”.

كما سيتم تخصيص ما قيمته 30 مليون جنيه لسداد التزامات ضريبية تراكمية منذ عام 2001، و11 مليونا استثمارات رأسمالية في آلات ومعدات لزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين عملية الإنتاج، و8 ملايين جنيه لرفع كفاءة المباني والمصانع والمخازن الخاصة بالشركة.

وقالت الشركة كذلك إنه من المقرر توجيه 35 مليون جنيه من حصيلة الزيادة لسداد جزء من رصيد قرض البنك المصري لتنمية الصادرات والذي تم استخدامه في زيادة رأسمال شركة الإسكندرية للغزل والنسيج عام 2008.

ولفتت الشركة إلى أنه من المقرر تخصيص فوائد سنوية قدرها 8 ملايين جنيه للقرض المذكور وأقساط شهرية 1.1 مليون جنيه، يبدأ سدادها في مايو الجاري بهدف خفض العبء على التدفقات النقدية الموجهة لتمويل زيادة الإنتاج. .

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت اليوم في بيان نُشر عبر شاشة البورصة المصرية موافقتها نشر تقرير إفصاح سير “كابو” في إجراءات زيادة راس المال المصدر و المدفوع من 407.376.055 جنيه مصرى الي 507.386.876 جنيه مصرى بزيادة قدرها 100.010.821 جنيه مصرى بقيمة إسمية واحد جنيه للسهم .

وسيتم تخصيص 0.2455 سهم لكل مالك سهم واحد أصلى وذلك من عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة نقداً ، وعلى ان يكون الاكتتاب مرحلة واحدة فقط .