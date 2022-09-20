«النصر للسيارات» تفاوض شركة هندية لإنتاج «توك توك» كهربائى

تتفاوض «النصر للسيارات» التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال- مع شركة هندية لإنتاج مركبات «التوك توك» الكهربائى فى مصر.

وقال هانى الخولى العضو المنتدب للشركة، إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة «النصر للسيارات» للاستفادة من الطاقة الإنتاجية لمصنعها البالغة 50 ألف وحدة سنويًا، موضحا أنها تستهدف تصنيع المركبات الكهربائية باعتبارها مستقبل الصناعة خلال الفترة المقبلة.

الخولى: خبرة الشريك الأجنبى تمتد إلى 7 سنوات

وأضاف الخولى لـ«المال» أنه يجرى التفاوض حاليًا مع الشركة الهندية بهدف اكتساب الخبرات التى تمتلكها فى صناعة مركبات «التوك توك» الكهربائية منذ 2015 بهدف توظيفها محلياً.

وأشار إلى أنه وفقًا للخطة المستهدفة يتعين الدخول فى مراحل إنتاج «التوك توك» الكهربائى بمصانع «النصر للسيارات» بعد حسم جميع النقاط ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع وتوقع بدء التصنيع الفعلى بنهاية العام المقبل.

وأكد أنه من المنتظر ضم التوك توك الكهربائى بمشروع إحلال المركبات العاملة بمصادر بالطاقة النظيفة، كبديل عن الوقود التقليدى خلال المراحل المتقدمة للمشروع.

وقال مصدر مسئول فى وزارة التجارة والصناعة، إن التوجه العام للدولة يسير نحو جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية للتوسع محلياً.

وأوضح أن الدولة تسعى إلى منح مصنعى السيارات الكهربائية مجموعة من التسهيلات والحوافز عبر إستراتيجية النهوض بصناعة المركبات المزمع عرضها على مجلس النواب فى دورة الانعقاد الثانية خلال أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن الحكومة أطلقت مشروع «إستراتيجية صناعة السيارات» فى يونيو الماضى والذى يرتكز على 4 محاور رئيسية، هى: «زيادة نسب التصنيع المحلى، وضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاعات، وإنتاج المركبات العاملة بالطاقة النظيفة »الكهرباء – غاز«، بالإضافة إلى التصدير.