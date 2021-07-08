«النصر للسيارات» تعلن عن حاجتها لفنيين ومشرفين بجميع التخصصات

أعلنت شركة النصر للسيارت التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن حاجتها إلى مشرفين وفنين خبرة فى صناعة السيارات بجميع التخصصات، ضمن أعمال تطوير وهيكلة الشركة لانتاج السيارة الكهربائية لاول مرة فى مصر بالشراكة مع دونج فينج الصينية، “نصر E70”.

وذكرت النصر للسيارات عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، انها تحتاج إلى تخصصات مختلفة منها فني لحام وفني دهان وفني تجميع سيارات، اضافة الى تخصصات فني ميكانيكا وفني كهرباء.

وأوضحت الشركة انه من يرغب فى التقدم لفريق النصر للسيارات عليه ارسال السيرة الذاتية على البريد الإلكترونى الخاص hr@nasr.eg أو تسليم السيرة الذاتية بمقر الشركة بوادي حوف. النصر للسيارات

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فى يونيو الماضي، قد شهد مؤتمر إطلاق السيارة الكهربائية “نصر E70” المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل في شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضح الوزير ، أنه من اول يوليو 2021 سيتم البدء في في اختبار السيارة الكهربائية في الشوارع المصرية، حيث تم استيراد 13 سيارة لتجربتها منها 9 سيتم اختبارها من خلال سائقين مرشحين من قبل شركة أوبر.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة بدأت في دراسة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية منذ منتصف 2019، في إطار جهود إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، ومنها إحياء شركة النصر للسيارات، تماشيا مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو توطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة، حيث يهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثري سلبي على على المواطنين والاقتصاد.

وتابع “توفيق” في كلمته أنه تم اختيار شركة دونج فينج وهي واحدة من أكبر 4 شركات منتجة للسيارات في الصين، ولها شركات مشتركة منتجة لعلامات تجارية عالمية في مجال صناعة السيارات.

وأشار وزير قطاع الاعمال، إلى أنه تم اختيار الموديل E70 نظرا لكفاءته، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر ودونج فينج في يونيو 2020 بعد عدة أشهر من التفاوض والتأكيد على نقل الخبرة بتأسيس مركز للابحاث بشركة النصر للسيارات ، وتم توقيع الاتفاق الإطاري بين الجانبين في يناير 2021.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير حزمة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، حيث تم التنسيق مع وزارة المالية لتقديم حافز مادي لمشتري المركبات الكهربائية، ومع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة للكهرباء، وإتمام إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية والهجين من قبل وزارة الداخلية، مشيرا إلى قد تم تحديد بعض الأماكن المقترحة لتكون محطات عامة لشحن السيارات الكهربائية سواء في مواقف التاكسي او الساحات والجراجات العامة والمراكز التجارية.

وأكد “توفيق” حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص في هذا المشروع، بدءا بالشراكة مع إحدى الشركات الكبرى في تقديم خدمات البيع والصيانة للسيارة الكهربائية “نصر E70” ، وأخرى لإنشاء وإدارة محطات الشحن العامة بعدد 3000 محطة مزدوجة ، وثالثة في مجال البحوث والتطوير الخاصة بتكنولوجيا المركبات الكهربائية.