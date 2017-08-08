النصر للسيارات تدرس العروض الفنية للتطوير

أحمد شوقي تقوم شركة النصر للسيارات بدراسة العروض الفنية المتقدمة لمناقصة التطوير التي طرحتها في وقت سابق للشركات العالمية والمحلية المتخصصة في صناعة السيارات. وأتاحت المناقصة للشركات تقديم عروضهم للدخول في شراكة لتطوير الشركة وتكوين شركة مساهمة مصرية طلبقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بغرض تصنيع و

أحمد شوقي

تقوم شركة النصر للسيارات بدراسة العروض الفنية المتقدمة لمناقصة التطوير التي طرحتها في وقت سابق للشركات العالمية والمحلية المتخصصة في صناعة السيارات.

وأتاحت المناقصة للشركات تقديم عروضهم للدخول في شراكة لتطوير الشركة وتكوين شركة مساهمة مصرية طلبقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بغرض تصنيع وتجميع سيارات ركوب وإقامة صناعات مغذية لها.

وأوضح مصدر بشركة النصر للسيارات أنه تم تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدراسة وتقييم العروض الفنية التي تقدمت بها شركات السيارات؛ مضيفًا أنه سيجري في وقت لاحق النظر في العروض المالية للشركات التي تتلاءم عروضها الفنية مع المواصفات المطلوبة.

ولفت إلى أن الشركة تضم حاليا مجموعة من العمال القدامى من الإدارات المختلفة التي يمكنها المساهمة في تشغيل الشركة مستفيدة من خبراتها السابقة؛ لافتًا إلى التقرير الفني الذي صدر عقب ثورة 25 يناير والذي أشار إلى صلاحية خطوط الإنتاج والمعدات لإعادة التشغيل لكن بعد ضخ استثمارات للتطوير.

وتقدمت للمناقصة أكثر من شركة وفق ما أكدته مصادر بلجنة تطوير النصر للسيارات المشكلة للتواصل مع الشركات العالمية لبحث مشروعات التطوير. لكن المصادر رفضت الإفصاح عن عدد هذه الشركات أو جنسياتها.

وأضافت هذه المصادر أن فرص تشغيل النصر حاليا باتت كبيرة من خلال شركة عالمية.

وأضافت أن السوق المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة ضخ استثمارات أجنبية في مشروعات جديدة سواء لتجميع السيارات أو الصناعات المغذية بعد صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية التي يناقشها البرلمان.

ولفتت إلى أن المؤشرات والإجراءات الاقتصادية العامة تسهم في تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الشركات العالمية ومن بين هذه المؤشرات والإجراءات: تعويم الجنيه وثبات سعر الدولار وتوقعات انخفاضه مستقبلًا وازدياد الاحتياطي النقدي الأجنبي وتقليل الدولار الجمركي وعدم مساواته بالسعر الحقيقي لدولار السوق.

وفي حالة إسناد مشروع التطوير لإحدى شركات السيارات العالمية؛ فإن ذلك يعني نهاية خطط التطوير السابقة والتي تضمنت نقل تبعية شركة النصر للسيارة مرة إلى الشركة القابضة للنقل البري والبحري ومرة أخرى إلى وزارة الإنتاج الحربي؛ لكنها جميعًا باءت بالفشل بسبب مديونية شركة النصر.