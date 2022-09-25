«النصر للسيارات»: إعلان تفاصيل عقد الشراكة مع «بايك» على هامش مؤتمر المناخ

قال هانى الخولى، العضو المنتدب لشركة، «النصر للسيارات» إنها بصدد حسم المفاوضات الخاصة بتصنيع السيارات الكهربائية بالتعاون مع «بايك» الصينية خلال شهر تقريبًا، موضحًا أنه من المرتقب الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمشروع على هامش انعقاد مؤتمر المناخ cop 27، المقرر عقده فى نوفمبر المقبل.

تستهدف شركة «النصر للسيارات»، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، بدء مشروع إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر بنهاية العام المقبل.

وأضاف «الخولى» فى تصريحات لـ«المال» أن شركة «النصر للسيارات» بصدد المشاركة فى مؤتمر المناخ cop 27 من خلال عرض نموذج أولى للسيارة الكهربائية المقرر إنتاجها محليًّا بالتعاون مع الشركة الصينية، موضحًا أنه تم الاستقرار مع «بايك» على إنتاج سيارات الركوب الكهربائية المنتمية لفئة «السيدان» – كمرحلة أولى- ضمن مشروع تصنيع المركبات الكهربائية محليًّا.

وأشار إلى أنه تم تأسيس شركة مستقلة تحت مسمى «فولتا الوطنية» بالشراكة مع القطاع الخاص بغرض تسويق وبيع الطرازات الكهربائية التى سيتم إنتاجها بمصنع «النصر للسيارات»، التى تمتلك الحصة الأكبر منها بنسبة %75.

وكانت شركة «النصر للسيارات» وقعت اتفاقية مع الشركة الوطنية للسيارات ناتكو NATCO فى مارس الماضى، على أن يتم تأسيس شركة فولتا الوطنية المساهمة، المتخصصة فى بيع وتوزيع السيارات الكهربائية فى مصر.

يشار إلى أن المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عقد اجتماعًا للوقوف على الموقف الحالى لمسار المفاوضات الجارية بين شركة النصر للسيارات وإحدى الشركات الصينية العاملة فى مجال صناعة السيارات، والممهدة لتوقيع العقود النهائية لإنتاج السيارات الكهربائية، وذلك فى ضوء توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وفى إطار خطة وزارة قطاع الأعمال لتوطين صناعة المركبات الكهربائية.

وبدأت شركة النصر للسيارات فى التعاون مع شركة FEV الألمانية منذ نوفمبر 2021 لترشيح عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية المتوافقة مع المعايير التى حددتها شركة النصر وفقًا للدراسات، وذلك لاختيار إحداها للشراكة فى إنتاج سيارات الركوب الكهربائية، كما وقعت عقدًا مع FEV لمتابعة إدارة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية، وتطوير الطراز الكهربائى المقرر إنتاجه.