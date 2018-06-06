النصر للحاصلات توضح أسباب توقف تمويل مصنع بنى سويف

رجب عزالدينقالت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إن مصنع بنى سويف لا يوجد جدول زمنى لتشغيله فى الوقت الحالى لعدم وجود مصادر للتمويل.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن مبيعاتها متوقفة فى الوقت الحالى ولا توجد مصارد للتمويل ولا تسهيلات بنكية أو قروض.وتابعت الشركة إن م

رجب عزالدين

قالت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إن مصنع بنى سويف لا يوجد جدول زمنى لتشغيله فى الوقت الحالى لعدم وجود مصادر للتمويل.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن مبيعاتها متوقفة فى الوقت الحالى ولا توجد مصارد للتمويل ولا تسهيلات بنكية أو قروض.

وتابعت الشركة إن مفاوضتها مع مركز تحديث الصناعة وصندوق المخاطر لتمويل المشروعات المتعثرة مازالت مستمرة ولا يوجد جديد فيها حتى الآن.

وقالت النصر، فى وقت لاحق، إنها أسندت أعمال دراسة القيمة العادلة للسهم إلى مكتب شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية “بيكر تيللى وحيد عبد الغفار وشركاه”.

وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 23 مايو الماضى، شركة النصر للحاصلات الزراعية لإعداد دراسة قيمة عادلة على خلفية ارتفاع سعر السهم خلال الفترة من 21 فبراير إلى 20 مايو 2018.