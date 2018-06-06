النصر للحاصلات تنفي وجود دعاوى قضائية ضد أعضاء مجلس إدارتها

رجب عزالدينقالت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إنه لا توجد دعاوى قضائية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين الرئيسين.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص وجود أى قضايا تتعلق بالشركة أو مخالفات منسوبة لأعضاء مجلس الإدارة.وقالت الشركة، فى وقت لاحق، إنها أسندت أعمال دراسة

رجب عزالدين

قالت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إنه لا توجد دعاوى قضائية ضد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين الرئيسين.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص وجود أى قضايا تتعلق بالشركة أو مخالفات منسوبة لأعضاء مجلس الإدارة.

وقالت الشركة، فى وقت لاحق، إنها أسندت أعمال دراسة القيمة العادلة للسهم إلى مكتب شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية “بيكر تيللى وحيد عبد الغفار وشركاه”.

وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 23 مايو الماضى، شركة النصر للحاصلات الزراعية لإعداد دراسة قيمة عادلة على خلفية ارتفاع سعر السهم، خلال الفترة من 21 فبراير إلى 20 مايو 2018.