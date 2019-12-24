«النصر للحاصلات» تمتنع عن تلقى عروض شراء لأرض سوهاج دون شيك ضمان

أكدت مصادر مُطلعة بشركة النصر للحاصلات الزراعية أن الشركة ستمتنع عن تلقى أى عرض شراء لأرض مصنع سوهاج ، سوى فى حالة تقدم المشترى بشيك ضمانة بنكية بقيمة تتراوح بين 2 و 3 ملايين جنيه.

بقيمة تتراوح بين 2 و 3 مليون جنيه لضمان جدية مُقدم العرض

وقالت المصادر في تصريحات لـ “المال” إلى أن هذا المبلغ لإثبات جدية المتقدم لعرض الشراء، لافتة إلى أن العرض الوحيد الذي تلقته الشركة لم يتقدم بشيك الضمان، وهو ما ترتب عليه عدم أخذه فى عين الاعتبار.

وتعول النصر للحاصلات الزراعية على حصيلة بيع أرض مصنع سوهاج البالغة مساحتها 65 ألف متر تقريبا، لتعزيز نشاطها الصناعي بمصنع بني سويف المُتخصص فى تجفيف محاصيل البصل وتصديرها، عبر زيادة سعة المخازن، وتنشيط دورة رأس المال.

وتصل الاستثمارات المطلوبة لتنشيط مصنع بنى سويف إلى نحو 50 مليون جنيه، سيتم تدبيرها من حصيلة بيع أرض سوهاج.

ولفتت المصادر إلى أن فترة موسم إجازات رأس السنة والكريسماس الحالية تشهد عادة هدوءا على صعيد الاستثمار، وإن الشركة ستستأنف تحركاتها لبيع الأرض مجددا مع السنة الجديدة 2020 .

وتعانى الشركة من خسائر متوالية ارتفعت بنسبة 39.4% على أساس سنوي بالنصف الأول من عامها المالي الحالى الذي بدأ في أبريل 2019 وينتهي في مارس 2020.

وبلغ صافي خسائر الشركة 5.94 مليون جنيه منذ بداية أبريل حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4.26 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتبدأ السنة المالية للنصر للحاصلات مطلع أبريل من كل عام حتى نهاية مارس من العام التالى.