«النصر للحاصلات» تكلف مكتبًا استشاريًا لتثمين 65 ألف متر في سوهاج

أعلنت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، تكليف مكتب المثمن العقاري “عبد الفتاح ناجي” لتثمين قطعة أرض على وشك البيع بمساحة 65 ألف متر مربع بمحافظة سوهاج.

وقالت النصر للحاصلات فى إفصاح للبورصة الأحد إن هذا التكليف الجديد جاء بعد اعتذار مكتب كريستون أصول عربية عن المهمة لإنشغاله بمهام أخرى.

واجتمع مجلس إدارة الشركة فى 22 يوليو الجارى للبت فى عرض مقدم من شركة سوهاج للإسكان والتعمير لشراء قطعة الأرض المشار إليها.

وتبلغ قيمة عرض سوهاج للتعمير والإسكان 650 مليون جنيه .

وكلفت الشركة فى وقت سابق مكتب (كريستيون- أصول عربية) المقيد بالرقابة المالية والبنك المركزى لاعداد تقييم للأرض المشار إليها.

النصر للحاصلات تؤجل البت فى عرض شراء بقيمة 650 مليون جنيه

وأرجأ المجلس مسألة الحسم فى العرض لحين الانتهاء من تثمين الأرض عبر مكتب استشارى متخصص.

وحصلت النصر لتصنيع الحاصلات فى وقت سابق على رخصة هدم مبانى مصنعها بمدينة سوهاج تمهيدا لبيع أرضه .

وعقدت الشركة مزادا علنيا فى اكتوبر الماضى لبيع تلك الأرض ،وتلقت عرضا وحيدا، قالت إنها تتفاوض بشأن تحسينه فى وقت سابق أو ستبحث عن مشترى آخر.

وقالت الشركة فى 30 أكتوبر الماضى إن مجلس إدارتها لم ينظر العرض المقدم لشراء أرض سوهاج حتى الآن بسبب عدم تقديم المشترى شيك ضمان الجدية . نهر-النيل-

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت، فى يوليو الماضى، على طرح أرض مصنع سوهاج للبيع، بعد توقفه عن الإنتاج منذ عام 2008، فى مزاد علنى.

وتنوى الشركة توظيف حصيلة بيع الأرض فى سداد بعض المديونيات القديمة عليها، والتى تدور حول 15 مليون جنيه،بجانب تعزيز الاحتياطى النقدى فى ظل عجز رأس المال العامل، وأخيرًا توزيع أرباح على المساهمين.

يشار إلى أن الشركة استطاعت، خلال 2018، سداد كامل المديونيات المستحقة عليها لبنك الإسكندرية، والبالغة 13.6 مليون جنيه، دبّرتها من بيع مصنع كفر سليم بالبحيرة، بقيمة تقارب 30 مليون جنيه.

النصر تدرس توسيع العمل بمصنع بنى سويف

الثوم

وتحولت «النصر للحاصلات الزراعية» إلى الخسارة بالقوائم المالية الأخيرة، بقيمة 6.44 مليون جنيه، فى العام المالى الممتد من أبريل 2018، وحتى مارس 2019،مقابل 15.09 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام المالى المقارن.

وتخطط الشركة لتوظيف جزء من حصيلة بيع أرض سوهاج فى نشاطها الصناعى بمصنع بنى سويف،والذى يتخصص فى تجفيف محاصيل البصل وتصديرها، عبر زيادة سعة المخازن، وتنشيط دورة رأس المال.

وتقدر الاستثمارات المطلوبة لتنشيط مصنع بنى سويف بنحو 50 مليون جنيه، وسيتم تدبيرها من حصيلة بيع أرض سوهاج.

وتقدمت الشركة فى وقت سابق بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على أرض بالمنطقة الصناعية بسوهاج؛ بهدف إنشاء مصنع جديد، للحاصلات الزراعية، بعد إجراء دراسة الجدوى اللازمة.

ويبلغ رأسمال النصر للحاصلات الزراعية 78 مليون جنيه، موزعة على 7.8 مليون سهم.ويتوزع هيكل ملكيتها بين أفراد ومؤسسات بواقع 10% لاتحاد العاملين بالشركة، و9.7% لرجل الأعمال مجدى يعقوب.

و9.3% للمؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة، و9% للمؤسسة الثلاثية للتجارة والتوزيع، و9.3% للمؤسسة الثلاثية للإسكان والتعمير.

و9.3% للمؤسسة الثلاثية للمناطق الحرة، و7.8% للمؤسسة الثلاثية للاستثمار الصناعي، والباقى أسهم حرة التداول.

