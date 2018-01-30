النصر للحاصلات تفاوض صندوق المخاطر ومحافظة سوهاج لتشغيل مصنعين

رجب عزالدينقالت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إنها تتفاوض مع محافظة سوهاج وصندوق المخاطر لتمويل المشروعات المتوقفة، للحصول على تمويل بقيمة 20 مليون جنيه، لتشغيل مصنع بنى سويف.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان: "النصر لتصنيع الحاصلات تتفاوض مع تحديث



رجب عزالدين

قالت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، إنها تتفاوض مع محافظة سوهاج وصندوق المخاطر لتمويل المشروعات المتوقفة، للحصول على تمويل بقيمة 20 مليون جنيه، لتشغيل مصنع بنى سويف.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان: “النصر لتصنيع الحاصلات تتفاوض مع تحديث الصناعة لتمويل إنشاء مصنع سوهاج”.

وأضافت الشركة: “فى حال عدم استكمال المفاوضات ستتم دراسة اللجوء إلى التمويل الذاتى من حصيلة بيع مصنع كفر سليم”.

وأوضحت أنها تتفاوض حاليا مع محافظة سوهاج للحصول على مساحة 13 ألف متر مربع لإقامة مصنع تجفيف بتكلفة استثمارية 20 مليون جنيه.