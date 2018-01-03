النصر للحاصلات تبيع أرض بكفر الدوار بـ29.5 مليون جنيه

رجب عزالدينأعلنت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، عن بيع أرض مصنع كفر سليم (كفر الدوار -البحيرة) بقيمة إجمالية 29.5 مليون جنيه.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الأرض المذكورة تبلغ مساحتها 22 ألف متر مربع تقريبًا، وبيعها بقيمة إجمالية 29.5 مليون جنيه بسعر 1300 جنيه لل

رجب عزالدين

أعلنت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، عن بيع أرض مصنع كفر سليم (كفر الدوار -البحيرة) بقيمة إجمالية 29.5 مليون جنيه.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الأرض المذكورة تبلغ مساحتها 22 ألف متر مربع تقريبًا، وبيعها بقيمة إجمالية 29.5 مليون جنيه بسعر 1300 جنيه للمتر.

وتابعت الشركة إن جزءً من المبلغ المتحصل استخدم فى سداد مديونية بنك الإسكندرية بقيمة 13.6 مليون جنيه تقريبًا، وجارى شطب جميع الروهانات، وإبراء ذمتها تنفيذاً للتسوية السابقة التى تمت مع البنك.

كانت عمومية الشركة قد أقرت فى 9سبتمبر الماضي، بيع أرض مصنع كفر سليم التابع لها، باعتباره أصلًا من الأصول غير المستغلة اقتصاديًا.