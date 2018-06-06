النصر للحاصلات الزراعية تكلف بيكر تيللى لدراسة القيمة العادلة للسهم

رجب عزالدينقالت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية إنها أسندت أعمال دراسة القيمة العادلة للسهم إلى مكتب شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية "بيكر تيللى وحيد عبد الغفار وشركاه".وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 23 مايو الماضى شركة النصر للحاصلات الزراعية لإعداد دراسة قيمة عادلة على



رجب عزالدين

قالت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية إنها أسندت أعمال دراسة القيمة العادلة للسهم إلى مكتب شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية “بيكر تيللى وحيد عبد الغفار وشركاه”.

وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 23 مايو الماضى شركة النصر للحاصلات الزراعية لإعداد دراسة قيمة عادلة على خلفية ارتفاع سعر السهم خلال الفترة من 21 فبراير إلى 20 مايو 2018.

وتخول قواعد القيد والشطب الهيئة العامة للرقابة المالية طلب الشركات المدرجة بدراسة قيمة عادلة للسهم فى حالة وجود تغيير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع.

