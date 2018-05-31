«النصر للحاصلات الزراعية» تطلب 20 مليون جنيه تمويلًا من «تحديث الصناعة»

منى عبدالبارى تنتظر شركة النصر للحاصلات الزراعية، قرار مركز تحديث الصناعة فيما يتعلق بطلبها تمويل قيمته 20 مليون جنيه، توجه لإعادة تشغيل مصنعها ببنى سويف، فيما متوقع أن يصدر المركز قراره الأسبوع المقبل باجتماعه المقبل.قال مصدر بالنصر للحاصلات الزراعية، إن الشركة أجرت اجتماعا مؤخرا م



منى عبدالبارى



تنتظر شركة النصر للحاصلات الزراعية، قرار مركز تحديث الصناعة فيما يتعلق بطلبها تمويل قيمته 20 مليون جنيه، توجه لإعادة تشغيل مصنعها ببنى سويف، فيما متوقع أن يصدر المركز قراره الأسبوع المقبل باجتماعه المقبل.

قال مصدر بالنصر للحاصلات الزراعية، إن الشركة أجرت اجتماعا مؤخرا مع إدارة التمويل بالمركز لتوضيح موقفها المالى، وأسباب تعثر المصنع وتوقفه، داعمة ذلك بالمستندات، وعقدت اجتماعات مع شركة يونيون كابيتال، التى تقوم بدراسة الشركة على الأصعدة لتحديد القرار التمويلي.

أشار المصدر فى تصريح لـ«المال»، إلى أن «النصر» للحاصلات الزراعية فى انتظار عرض ملفها على مجلس إدارة تحديث الصناعة للبت فى الأمر، ويتوقع أن يصدر القرار فى هذا الشأن خلال أيام.

كما أوضح أن الشركة لديها خطة بديلة، حال عدم الاستجابة، تتمثل فى اللجوء لوزير التجارة والصناعة، أوالبحث عن مصادر تمويل أخرى.

ومصنع بنى سويف الذى تستهدف شركة «النصر» إعادة تشغيله من خلال التمويل المطلوب افتتح 2012، وبدأ إنتاجه 2015، وقام بتصدير جزء من الإنتاج إلى ألمانيا، وهولندا، ثم توقف لعدم وجود سيولة تشغيلية.

وفقا لبيان أرسلته شركة النصر للبورصة المصرية الأحد الماضى، فإنها فى حالة استقرار حاليا بعد التسوية مع بنك الإسكندرية، وسداد القرض المستحق للبنك بالكامل، البالغ قيمته 13.615 مليون جنيه.

من جانبها قالت غادة الجوهرى، ممثل مركز تحديث الصناعة فى شركة مصر لرأس المال المخاطر، إنه من المتوقع أن يتخذ القرار بشأن النصر للحاصلات الزراعية خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، المقرر له الأسبوع المقبل، ومناقشة ملفات 3 شركات فى قطاعات مختلفة .

أشارت إلى أن هناك عدد من المعايير، يجب أن تستوفيها الشركة المتقدمة بطلب للحصول على تمويل، أبرزها أن يكون لديها مصنع قائم بالفعل، ولا تعانى معدلات مرتفعة من تآكل رأس المال «مديونياتها تتجاوز رأسمالها»، وأن تكون منتجاتها صالحة للبيع، وليست لديها أى مديونيات، أوأحكام قضائية سابقة.

تقوم «النصر للحاصلات الزراعية» بإنتاج وتصدير جميع الخضروات الورقية المجففة، ونتيجة الظروف الاقتصادية التى شهدتها البلاد، خلال الأعوام الماضية، التى انعكست على الملاءة المادية للشركة، توقفت عن العمل 3 أعوام، نتيجة تراكم مديونيات عليها، وتكبدها خسائر.

خلال الأشهر التسعة المنتهية فى ديسمبر 2017 تحولت النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية للربحية على أساس سنوى، بقيمة 17.2 مليون جنيه، خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 5.3 مليون جنيه، فى الفترة المقارنة من 2016، وحققت الشركة إيرادات من المبيعات 18 ألف جنيه مقابل صفر إيرادات بالفترة المقارنة من العام السابق، وتبدأ السنة المالية للنصر للحاصلات مطلع أبريل من كل عام حتى نهاية مارس من العام التالي.

