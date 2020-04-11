النصر للحاصلات الزراعية ترفض شراء حصة 5% من اتحاد مساهميها

كشفت مصادر مُطلعة لـ”المال” أن شركة النصر للحاصلات الزراعية رفضت شراء حصة 5% من اتحاد المساهمين العاملين بها.

وقالت المصادر إن المُمثِل القانوني لاتحاد المساهمين العاملين بالنصر عرض على الشركة أن تشتري حصة 5% المملوكة لاتحاد مساهميها بهيكل الملكية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة حاليا بواقع اتحاد المساهمين بـ %4.9 ومجدى يعقوب %9.7 والمؤسسة الثلاثينية للتصنيع والتجارة %9.3 والثلاثية للتجارة والتوزيع %9.3 والمؤسسة الثلاثية للإسكان والتعمير %9.3 والمؤسسة الثلاثية للمناطق الحرة %9.3 والمؤسسة الثلاثية للاستثمار الصناعى %7.8 ويتوزع الباقي بين حملة أسهم التداول الحر.

ولفتت المصادر إلى أن عرض بيع الحصة المملوكة لاتحاد المساهمين بالنصر للحاصلات تأتي في إطار عملية التصفية الاختيارية، منوهة إلى أن بعضا من أعضائه مازالوا يعملون بالشركة، والبعض الآخر أُحيل للمعاش.

القابضة الغذائية حصلت على 5% أخرى من مساهمة اتحاد مساهمي “النصر”

وأوضحت المصادر إن الحصة الإجمالية لاتحاد المساهمين بالنصر كانت 10%، استحوذت الشركة القابضة للصناعات الغذائية مؤخرا على 5% منها في إطار عملية تسوية مديونيات بواقع 392 ألف سهم، بقيمة إجمالية بلغت 9.15 مليون جنيه، لتصبح النسبة الحالية 5% فقط.

ونشرت “المال” في فبراير الماضي أنه تم الحصول على موافقات جميع الجهات المعنية بعملية تسوية مديونيات القابضة المُستحقة على اتحاد المساهمين، وشملت الموافقات وزارة التموين، والقابضة الغذائية، ووزير المالية، ومصر المقاصة، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.

جدير بالذكر أن النصر للحاصلات تعاني من خسائر قيمتها 7.12 مليون جنيه منذ بداية أبريل حتى نهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 5.44 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وتبدأ السنة المالية للنصر في إبريل من كل عام وتنتهي في مارس من العام التالي له.