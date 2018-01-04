النصر للحاصلات : اتفقنا مع شركة هولندية لشراء مستلزمات مصنع بنى سويف

رجب عز الدين قالت شركة النصر لتصنيع الحاصلات إن جزءًا من حصيلة بيع أرض مصنع كفر سليم سيتم استخدامه فى تشغيل مصنع بنى سويف. جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية حول ما نُشر بعنوان "النصر لتصنيع الحاصلات تعيد تشغيل مصنع بنى سويف بنصف الطاقة". وأكدت الشركة أن مصنع بنى سويف لد

رجب عز الدين





قالت شركة النصر لتصنيع الحاصلات إن جزءًا من حصيلة بيع أرض مصنع كفر سليم سيتم استخدامه فى تشغيل مصنع بنى سويف.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية حول ما نُشر بعنوان “النصر لتصنيع الحاصلات تعيد تشغيل مصنع بنى سويف بنصف الطاقة”.

وأكدت الشركة أن مصنع بنى سويف لديه خطا تجفيف بسَعة ستة آلاف طن سنويًّا، وسوف نبدأ فى استعادة تشغيله بنصف الطاقة الإنتاجية خلال 2018 من خلال تشغيل خط واحد بطاقة ثلاثة آلاف طن سنويًّا.

وتابع البيان: “اتفقنا مع إحدى الشركات الهولندية لتصنيع وشراء ماكينة فرز ألون للمنتج (سورتنج ماشين) باستثمارات قيمها 370 ألف دولار، وسيتم الشحن خلال ثلاثة أشهر، على أن تجدول القيمة خلال سنة ونصف السنة، حسب ما يتم الاتفاق مع المورد، ولذلك لتحسين المنتج النهائى.

وقالت “النصر للحاصلات”، أمس الأربعاء، إن حصيلة بيع أرض مصنع كفر سليم (كفر الدوار- البحيرة) بلغت 29.5 مليون جنيه، وتم استخدام جزء منها فى سداد مديونية بنك الإسكندرية بقيمة 13.6 مليون جنيه تقريبًا، وجارٍ شطب جميع الرهونات وإبراء ذمة الشركة تنفيذًا للتسوية السابقة التى تمت مع البنك.

ونوهت الشركة بأن الأرض المذكورة تبلغ مساحتها 22 ألف متر مربع تقريبًا، وتم بيعها بسعر 1300 جنيه للمتر.

كانت عمومية الشركة قد أقرت فى 9 سبتمبر الماضي بيع أرض مصنع كفر سليم التابع لها، باعتباره أصلًا من الأصول غير المستغلة اقتصاديًّا.