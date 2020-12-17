«النصر للتصدير» و«أجيليتي» توقعان عقد إدارة وتشغيل مشروع «جسور»

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قيام شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – بتوقيع عقد مع شركة “أجيليتي مصر” للملاحة والشحن، لإدارة وتشغيل سلسلة الخدمات التي يقدمها مشروع جسور.

وذلك في إطار إطلاق وزارة قطاع الأعمال العام مشروع “جسور” الذي يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين .

وقع العقد كل من أحمد علي الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي – مصر”، وأشرف حسين العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد.

وأوضح وزير قطاع الأعمال أن الوزارة كانت حريصة على اختيار أحد مشغلي الخدمات أصحاب الخبرة الدولية لإدارة وتشغيل سلسلة خدمات مشروع جسور، الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام في يوليو 2019 لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للتجارة الخارجية، والتي تشمل النقل البري للبضائع، والتخليص الجمركي والتجميع، والنقل البحري للبضائع، والتخزين، والتأمين.

وقال وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات صحفية: إن فترة التعاقد مع شركة أجيليتي تمتد لمدة 3 سنوات لافتا إلى أن المشروع يستهدف تعظيم الصادرات المصرية .

مجلس إدارة جديد للنصر للتصدير والاستيراد بفكر القطاع الخاص

جانب من توقيع الاتفاق بين النصر للتصدير واجيليتي الكويتية

وبشأن إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد، أوضح الوزير أنه تم اختيار مجلس إدارة جديد يعمل بفكر القطاع الخاص، ووضع استراتيجية للتطوير ونموذج عمل قائم على الوساطة والتسويق والخدمات اللوجستية والتوسع في جميع أنحاء العالم، وإعادة رسم الصورة الذهنية للشركة في مجال خدمات التجارة الخارجية.

وأضاف أن خطوات إعادة هيكلة الشركة شملت أيضا اختيار فريق إدارة تنفيذية قادر على إحداث التطوير، ووضع إجراءات عمل جديدة ومميكنة، مع مراجعة خريطة الفروع الخارجية لتشمل المراكز التجارية العالمية وتكون نقاط ارتكاز في الدول المحيطة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية في الخارج.

بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تصميم “كتالوج إلكتروني” لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتوقيع اتفاقيات تعاون في هذا الشأن مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار.

من جهته علق الرئيس التنفيذي لأجيليتي – مصر: “يسعدنا التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام من خلال هذا العقد مع شركة النصر للتصدير والاستيراد.. إن موقع مصر الاستراتيجي بين المسارات التجارية العالمية يجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً وبوابة للقارة الأفريقية، وهنا يأتي دور الخدمات اللوجيستية لأنها عامل أساسي لنجاح التبادل التجاري بين الدول ومساعدة الشركات على التوسع في أسواق جديدة.

وتابع أن أجيليتي استثمرت مبكراً في القارة الأفريقية ولديها عمليات راسخة في 100 دولة حول العالم ونحن نتطلع لأن نكون جزءاً من نجاح مشروع جسور ودعم تمكين التجارة البينية بين مصر ودول شرق أفريقيا من خلال تقديم خدمات لوجستية عالمية المستوى.”

وأضاف: يتمتع خبراؤنا في شتى المجالات اللوجستية بالخبرة العالمية والمعرفة الدقيقة بالمتطلبات اللوجستية المحلية لكل دولة، سوف نقوم من خلال التعاون مع شركة النصر بنقل هذه الخبرات وتدريب الكوادر المصرية الشابة وخلق جيل جديد من المهنيين لإدارة الخدمات اللوجستية من منظور عالمي.