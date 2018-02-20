النصر للتصدير تستهدف جمع إيرادات بقيمة 4 مليارات جنيه

المال ـ خاص: عقدت الجمعية العامة لشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/2019، برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

المال ـ خاص:



عقدت الجمعية العامة لشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/2019، برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وقالت القابضة فى بيان لها اليوم، إن الشركة تقدمت بخطط مالية طموحة، حيث تسعى الشركة لتنويع السلع والمصادر والتخطيط والتعامل مع موردين جدد وفتح أسواق خارجية جديدة وتنشيط الاستيراد للسلع الاستيراتيجية مع خلق فرص للطلب على الصادرات المصرية، إضافة إلى تعظيم المنافع عن طريق استغلال الأصول المملوكة للشركة لإقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية فى الخارج خلال العام المقبل.

وتمت مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة، وفى حضور أعضاء ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، وتم اعتماد هذه الموازنة فى تلك الاجتماعات، بواقع إيرادات بنحو 4.034 مليار جنيه، مقابل 2.388 مليار جنيه فى العام المالى السابق 2016/2017.



