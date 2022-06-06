«النصر للإسكان والتعمير» تكشف تفاصيل عقد تطوير كورنيش المقطم

كشف المهندس محمد عبد المقصود رئيس شركة النصر للإسكان والتعمير على تفاصيل عقد شراكة مع شركة سكوب العالمية الهندسية، التابعة لمجموعة السويلم القابضة السعودية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم بتكلفة 32 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON

وقال إن الشراكة بين شركة النصر للاسكان والتعمير وسكوب العالمية للهندسة حيث أن الأخيرة ذات رأس مال سعودي لكنها مؤسس بالكامل في مصر وتمت إبرام الشراكة مع الشركة المصرية المملوكة لسكوب العالمية.

وأضاف: “عقد شراكة مبني على مشروع كبير على منطقة كورنيش المقطم والهضبة الوسطى حيث أن الكورنيش ممتد على مسافة 5.5 كيلو متر ومساحة 750 ألف متر وكنا طرحنا المشروع للمزايدة بنظام الشراكة وتقدمت شركة سكوب التي رسي عليها العطاء وتم توقيع العقد اليوم”.



وكشف ملامح الشراكة مالياً عبارة عن الشراكة بالأرض من خلال شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة سكوب العالمية للهندسة مطور عقاري بكل التكاليف حيث أن التكلفة المتوقعة سوف تتجاوز 32 مليار جنيه والإيرادات المتوقعة ستتجاوز 60 مليار جنيه حيث أن مصادر الإيرادات المتوقعة ستكون من المنتجات العقارية التي سيتم الانتهاء منها.



واتابع: “المشروع مقسم لثلاثة أجزاء الاول منطقة الكورنيش البالغ طولها 5.5 كيلو متر بالاضافة للمساحة أسفل المصاطب ليبلغ الاجمالي 1.200 مليون متر مربع وسيتم البناء على نسبة 10% من المساحة بالاضافة لمساحة 750 ألف متر في الهضبة الوسطى سيكون كموبدند متكامل الخدمات مغلق إداري وتجاري وطبي ونادي أيضاً وبالتالي كافة الايرادات المتوقعة من كافة تلك الانشطة العقارية سوف تتجاوز 60 مليار جنيه”.

وأضاف: “الإيرادات الموقعة سوف يتم تقاسمها بين الشركتين بنسبة 50% لكل طرف”.

ووقعت شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقد شراكة مع شركة سكوب العالمية الهندسية، التابعة لمجموعة السويلم القابضة السعودية، لتطوير وتنمية كورنيش المقطم.



وذكرت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أن أرض المشروع تقع بمنطقة المقطم بالهضبة العليا والوسطى على مساحة 1.7 مليون متر مربع، وتصل تكلفة المشروع نحو 32 مليار جنيه (1.72 مليار دولار)، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 61 مليار جنيه (3.28 مليار دولار).



وقام بالتوقيع على العقد عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير محمد عبد المقصود، وعن شركة سكوب العالمية الهندسية السعودية، المهندس علاء خضر، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وزايد الأسمري ممثلاً عن السفارة السعودية.