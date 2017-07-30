النصر للإسكان تطلب التحكيم فى هضبة المقطم ضد إعمار مصر

رجب عزالدينقالت شركة إعمار مصر للتنمية، إنها تلقت طلب تحكيم مقدمًا من شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن عقد بيع أرض هضبة زهراء المقطم.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "إن طلب التحكيم لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أسباب صحيحة فى الواقع أو القانون".وتابع البيان: "نؤكد قوة موقفن



رجب عزالدين

قالت شركة إعمار مصر للتنمية، إنها تلقت طلب تحكيم مقدمًا من شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن عقد بيع أرض هضبة زهراء المقطم.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “إن طلب التحكيم لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أسباب صحيحة فى الواقع أو القانون”.

وتابع البيان: “نؤكد قوة موقفنا القانونى وأن قرار التحكيم سيكون فى صالح الشركة، كما نؤكد أن إجراءات التحكيم لن يكون لها أثر مالى على الشركة”.

وتعد شركة النصر للإسكان والتعمير إحدى الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، ويبلغ رأسمالها المرخص به 150 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 100 مليون جنيه، موزعا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.