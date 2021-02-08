«النصر للإسكان» تطرح مليون متر بكورنيش المقطم للشراكة مع القطاع الخاص

خاطبت شركة النصر للإسكان والتعمير – التابعة للقابضة للتشيييد والبناء – عددا من الكيانات المصرية والخليجية العاملة فى مجال التطوير العقارى، للدخول فى شراكة لتطوير مليون متر مربع بمنطقة كورنيش المقطم.

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس مجلس إدارة النصر للإسكان، إن شركته تدرس حالياً عدة عروض تقدمت بها الكيانات التى تم إخطارها بالمشروع، مشيرا إلى أنها تتجه للتعاقد مع شركة خليجية تعد من أكبر الكيانات بالمنطقة.

وأكد عبدالمقصود، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الدراسات التى وضعتها شركته ترجح تحقيق مبيعات تقدر بحوالى 25 مليار جنيه للمشروع، فيما ستقارب التكلفة الاستثمارية حوالى 12 مليارا تقريبا، مشيرا إلى أنه يتضمن ممشى على كورنيش المقطم بطول 5 كيلومترات.

وقال إن «النصر للإسكان» انتهت من تنفيذ وبيع 3 مشروعات بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك فى ظل النقلة النوعية التى تنتهجها الشركة فى مشروعاتها- بحسب تعبيره.

وأكد أن الشركة تمتلك ما يزيد على 3 ملايين متر مربع تستهدف استغلالها من خلال الشراكات مع القطاع الخاص، فى ظل عدم رغبتها فى عرض تلك الأراضى للبيع.

وقال إن «النصر للإسكان» تستهدف تطوير وتنمية أكبر مساحة ممكنة من محفظة أراضيها عبر تنويع القنوات والوسائل الاستثمارية بين الاستثمار الذاتى بجانب عقد شراكات مع القطاع الخاص حيث يمكن من خلال هذة الآلية إحداث تكامل ينعكس بالإيجاب على المصالح المشتركة للطرفين.

وأكد أن الشركة أجرت عملية إعادة هيكلة إدارية خلال الشهور الماضية بجانب استهداف تنفيذ مخططات استثمارية ضخمة تستهدف من خلالها رفع المبيعات بقيمة تتخطى 3 أضعاف المسجلة العام المالى الماضى، بواقع 2.5 مليار جنيه مقابل 700 مليون جنيه تم تحقيقها العام المالى الماضى.

ولفت إلى أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع «كالما» بمدينة حدائق أكتوبر على مساحة 25 فدانا، وانتهت من أعمال التنفيذ بنسبة تتجاوز %85 وباعت ما يقارب %40 من المشروع.

وفى سياق متصل، أوضح أن «النصر للإسكان» وقعت عقود شراكة مع 3 كيانات، هي: «فيوتشر هومز» للتطوير العقارى، و«الحجاز»، و«جزيرة المستقبل»، بإجمالى عوائد بيعية تتجاوز 500 مليون جنيه لصالح الشركة، لإنشاء مشروعات عمرانية على أراضٍ تابعة لـ«النصر».

وبموجب الاتفاقية دخلت «فيوتشر هومز» فى شراكة مع «النصر» لتنفيذ مشروع كمبوند سكنى جنوب القاهرة على مساحة 9 آلاف متر بتكلفة استثمارية متوقعة تبلغ نحو 250 مليون جنيه، وسيضم 15 عمارة سكنية و300 وحدة، وتم وضع جدول زمنى للانتهاء منه فى غضون 4 سنوات، بمبيعات تقديرية قيمتها 350 مليون جنيه.