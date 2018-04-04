النصر للأعمال المدنية توقع عقد بيع مبنى إدارى لمستشفى العروبة

رجب عزالدينأعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عن توقيع عقد بيع المبنى الإدارى المملوك لها بمدينة نصر إلى شركة مستشفى العروبة.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن ذلك التوقيع يأتى تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة، بجلسته المنعقدة 23 يناير الماضى، ولم تذكر فى البيان قيمة العقد المذكو

رجب عزالدين

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عن توقيع عقد بيع المبنى الإدارى المملوك لها بمدينة نصر إلى شركة مستشفى العروبة.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن ذلك التوقيع يأتى تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة، بجلسته المنعقدة 23 يناير الماضى، ولم تذكر فى البيان قيمة العقد المذكور.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 50% إلى 3.7 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 7.51 مليون جنيه فى 2016.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 186 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 161.5 مليون جنيه في 2016.

وأكدت أن تراجع الأرباح يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والمحروقات إلى جانب عدم صرف فروق الأسعار من جهات الإسناد.