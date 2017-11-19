النصر للأعمال المدنية تعقد مزادًا علنيًا لبيع مبنى بحى السفارات

رجب عزالدين أعلنت شركة "النصر" للأعمال المدنية، عن إجراء مزاد علنى يوم 29 نوفمبر الجارى، لبيع المبنى الإدارى لها بحى السفارات بمدينة نصر. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن مواصفات المبنى المذكور تبلغ مساحته 1112 متر مربع،…

رجب عزالدين

أعلنت شركة “النصر” للأعمال المدنية، عن إجراء مزاد علنى يوم 29 نوفمبر الجارى، لبيع المبنى الإدارى لها بحى السفارات بمدينة نصر.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن مواصفات المبنى المذكور تبلغ مساحته 1112 متر مربع، وتبلغ قيمته التقديرية 90 مليون جنيه.

ويشمل المبنى الإدارى المذكور مبنى تحت التشطيب أرضى وعشرة أدوار متكررة، إضافة إلى مسطح بمساحة 8000 متر وجراج دورين بمساحة 2200 متر.

ويزود المبنى أيضا بتكييف مركزى 3 شيللر سعة 140 طن تبريد، إضافة إلى 6 أسانسير، و2 مدخل وفقًا للشركة.

وأظهرت القوائم المالية للشركة، خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، تراجع أرباحها بنسبة 70.4% إلى 3.84 مليون جنيه، مقابل 13 مليون جنيه للفترة المماثلة من عام 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 30.25 مليون جنيه، موزعاً على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.