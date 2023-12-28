«النصر للأعمال المدنية» تحصل على أمر إسناد بقيمة 384 مليون جنيه ضمن مشروع القطار الكهربي

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عن حصولها على أمر إسناد أعمال بقيمة 384 مليون جنيه.

وذلك لاستكمال أعمال تنفيذ الجسر الترابي لمشروع إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربي السريع “السخنة، القاهرة، الاسكندرية، العلمين، مطروح”.

وبذلك تصبح القيمة الإجمالية للمشروع 550 مليون جنيه.

يذكر أن شركة النصر للأعمال المدنية ، تمكنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، من تقليص نحو 53.1%، من خسائرها لتسجل 10.08 مليون جنيه ، مقابل خسائر بقيمة 21.52 مليون خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إجمالي إيرادات النصر للأعمال المدنية بنحو 135.69%، خلال 9 شهور، لتصل إلي 188.01 مليون جنيه، مقارنة ب 79.77 مليون جنيه.