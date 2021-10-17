النصر للأعمال المدنية تحصل على أعمال مشروع صرف بالفيوم بقيمة 174 مليون جنيه

حصلت شركة النصر للأعمال المدنية على أعمال مشروع صرف صحى بمحافظة الفيوم من الهيئة العربية للتصنيع بقيمة 174 مليون جنيه تقريبا.

وقالت النصر للأعمال المدنية فى إفصاح للبورصة الأحد إن هذا المشروع جرى ترسيته عليها من قبل مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع.

ويختص المشروع بتنفيذ وتصميم الصرف الصحى لقرية المشرك قبلى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بما يشمله من أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع وخلافه.

ومن المقرر استلام الشركة خطاب الإسناد من مقر المصنع مع خطاب ضمان نهائى بنسبة 5% من تكلفة المشروع بما يعادل 8.7 مليون جنيه.

النصر للأعمال المدنية ترفع رأسمالها عبر اكتتاب لتمويل مشروعات صرف بالمحافظات

وحصلت النصر فى 15 سبتمبر الماضى على موافقة الرقابة المالية بخصوص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأسمالها من 73.2 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن مبلغ الزيادة يقدر بنحو 26.7 مليون جنيه، سيجرى جمعها من اكتتاب قدامى المساهمين فى 5.3 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بدون مصاريف إصدار.

وقررت لجنة القيد فى البورصة على تداول حقوق الاكتتاب المشار إليه اعتبارا من 11 اكتوبر وحتى 4 نوفمبر القادم .

وتخطط الشركة لاستخدام مبلغ الاكتتاب فى تمويل مشروعات قائمة تشمل أعمال محطات صرف صحي تقوم على إنشائها فى أكثر من محافظة (الشرقية- المنصورة-كفر الشيخ- دمياط ،سوهاج)، وفقا للكتاب المرسل للهيئة .

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 73.2 مليون جنيه موزعا على 14.6 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وتستحوذ مدينة نصر للإسكان على نسبة 52.4% من أسهمها، بينما تستحوذ القابضة للتشييد والتعمير على نسبة (19.3%) من إجمالى الأسهم.

كما يساهم اتحاد العاملين المساهمين بشركة النصر (4.23%)،بينما يستحوذ المساهم أحمد فاروق القطامى على نسبة 10.17%، إضافة إلى آخرين ممن يتعاملون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%، وفقا لافصاح ملكية مرسل بتاريخ 26 يوليو الماضى.

وتوقفت أودن للاستثمارات المالية فى ديسمبر الماضى عن الاستمرار فى عرض استحواذها على النصر للأعمال المدنية بسبب الاختلاف على السعر مع مدينة نصر للإسكان والتعمير (المساهم الرئيسى).

النصر تنفذ أعمالا بمشروع القطار الكهربائى بتكلفة 222 مليون جنيه

وأفصحت النصر للأعمال المدنية فى 6 سبتمبر الماضى عن تكليفها ببعض أعمالا بمشروع القطار الكهربائى السريع بقطاع العاصمة الإدارية بتكلفة إجمالية قدرها 222 مليون جنيه تقريبا.

وقالت النصر فى إفصاح للبورصة آنذاك ، إن هذه الأعمال تختص بتنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمسافة 5.4 كلم على اتجاهين.

والمقرر أن تقوم الشركة بسداد مبلغ تأمين نهائى بقيمة 5% من المشروع ، كما سيجرى توقيع العقد خلال الفترة القادمة.

ويأتى إسناد هذه الأعمال فى إطار أعمال إنشاء خط القطار الكهربائى المار بين العين السخنة والعاصمة الإدارية وصولا إلى مدينتى العلمين ومطروح.

ويعد مشروع القطار الكهربائى ، من أحدث المشروعات الضخمة التى طرحتها وزارة النقل المصرية، وينفذ المشروع تحالف مشترك بين كل من سيمنز الألمانية، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقالون العرب.

ووقع التحالف مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للأنفاق ( يناير الماضى )، لتنفيذ المشروع على مساحة تمتد على ألف كيلو متر مربع بتكلفة إجمالية 360 مليار جنيه.

وتكبدت النصر للأعمال المدنية صافي خسارة بلغت 9.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى ، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع فى انتعاش نتائج أعمالها خلال الفترة القادمة.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول إلى 66.8 مليون جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 98.5 مليون جنيه خلال خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتحول أداء الشركة للخسارة منذ العام الماضى الذى تكبدت فيه 27 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 42.3 مليون جنيه خلال العام السابق 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة 180 مليون جنيه خلال العام الماض المنتهى ديسمبر2020 ، مقابل إيرادات بلغت 273 مليون جنيه خلال 2019.

وأرجعت الشركة هذه التحول إلى عاملين أساسيين، الأول، تداعيات فيروس كورونا على نشاط الشركة، والثانى زيادة المخصصات التى قامت الشركة بتجنيبها.