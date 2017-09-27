النصر للأسمدة تقرر استغلال أراضيها الفضاء

مدحت إسماعيل عُقدت الجمعية العمومية العامة غير العادية لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، برئاسة السفير ياسر النجار، رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات ورؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة النصر للأسمدة.وأكدت أنه بعد وصول خسائر الشركة إ

مدحت إسماعيل



عُقدت الجمعية العمومية العامة غير العادية لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، برئاسة السفير ياسر النجار، رئيس الجمعية العامة، وبحضور وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات ورؤساء مجلسي إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وشركة النصر للأسمدة.





وأكدت أنه بعد وصول خسائر الشركة إلى 351 مليون جنيه وتخطي الخسائر أكثر من نصف رأس المال المصدر وتطبيقًا ﻷحكام المادة 38 من القانون 203 لسنة 1991 بشأن حل الشركات أو استمرارها في أداء نشاطها، فقد قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على استمرار الشركة في نشاطها رغم تجاوز مجمع خسائرها نصف رأس المال، بالإضافة إلى إعداد دراسة تتضمن خطط الشركة المستقبلية، خاصة فيما يخص استغلال اﻷراضي الفضاء، بما يساعد على استمرار الشركة في أداء أعمالها.