النصر لصناعة الكوك توضح الأثر البيئى لتفريغ وشحن الفحم بميناء الإسكندرية

انتهت شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، من دراسة تقييم الأثر البيئى لتفريغ وشحن الفحم بميناء الإسكندرية، وفقًا لمصدر مسئول بإدارة الشركة.وأضاف المصدر أن الشركة أسندت تلك الدراسة لمركز بحوث الطاقة والبيئة بمعهد التبين للدراسات المعدنية، بهدف إعداد دراسة تقييم التأثير البيئى لنشاط تفريغ

انتهت شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، من دراسة تقييم الأثر البيئى لتفريغ وشحن الفحم بميناء الإسكندرية، وفقًا لمصدر مسئول بإدارة الشركة.

وأضاف المصدر أن الشركة أسندت تلك الدراسة لمركز بحوث الطاقة والبيئة بمعهد التبين للدراسات المعدنية، بهدف إعداد دراسة تقييم التأثير البيئى لنشاط تفريغ الفحم وشحن الكوك بميناء الإسكندرية.

وأوضح لـ«المال» أن الشركة تستورد الفحم الحجرى من أكثر من مصدر، لافتًا إلى أن هذه المصادر تتنوع بين مناجم أرضية بكندا وأستراليا وأمريكية.

ولفت إلى أن الشركة منذ نشأتها تعمل فى جلب الفحم عبر ميناء الإسكندرية، ثم عد إنشاء ميناء الدخيلة بدأت فى استغلاله لاستيراد الفحم.

وأشار إلى أن مركز بحوث الطاقة والبيئة قد استعان بمركز الدراسات والاستشارات البيئة للتعاون والمشاركة فى إعداد الدراسة المطلوبة لتكون على الوجه الأكمل بما يعطى صورة كاملة عن المشروع وجوانبه المختلفة.

وأوضح المصدر أن هيئة ميناء الإسكندرية طلبت من جميع الشركات العاملة بالتفريغ والشحن والتداول والنقل بالميناء، ضرورة توفيق أوضاعها والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على نشاطها، هو ما دفع الشركة للبدء فى إعداد تلك الدراسات.

وأكد أن مطالبات هيئة الميناء تأتى بعد أن صدرت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015، إذ تضمنت القواعد والاشتراطات الملزمة لضمان حماية البيئة بداية من استقبال وتفريغ الفحم بالموانئ المصرية ونقله وتخزينه وحتى الوصول للمستخدم النهائى له.

وتابع: ألزمت تلك اللائحة جميع الشركات والجهات التى كانت تتعامل مع الفحم بإعداد دراسات تقييم التأثير البيئى اللازمة لتوفيق أوضاعها البيئية، لافتًا إلى أنها استكمالا لما نص عليه قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 بإلزام جميع المشروعات الجديدة أو التوسعات فى المشروعات القائمة بإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئى.

وأكد المصدر أن الفحم الحجرى الذى تستورده الشركة من الخارج يؤمن استمرار عمل الشركة فى إنتاج الكوك الذى بدونه تتوقف تمامًا شركة الحديد والصلب المصرية عن الإنتاج وبعض الشركات الأخرى، معتبرًا أن تأمين الفحم الحجرى للشركة مسألة أمن قومى حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج فى العديد من الصناعات المعتمدة على الكوك الذى تنتجه الشركة بمصانعها فى حلوان.

تجدر الإشارة إلى أن شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وأنشئت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2383 لسنة 1960 وهى حاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تفريغ وشحن الفحم بميناء الإسكندرية “محطة الفحم بشركة الكوك”.

ومن المعروف أن مجلس الوزراء أصدر لائحة بخصوص استيراد الفحم العام الماضى، والتى ألزمت فى جزئها الأول الجهة القائمة بأعمال تأهيل أو إقامة الأرصفة لاستقبال الفحم أو إنشاء ميناء جديد أن تحصل على موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم التأثير البيئى للأعمال المطلوبة لاستيفاء الشروط البيئية الواردة بتلك اللائحة، كما تلتزم بالقوانين الصادرة فى هذا الشأن، ويضاف للدراسة إجراء دراسة تقييم كمى للمخاطر لموانئ وأرصفة استقبال الفحم بصفته وقود صلب قابل للاحتراق، وتطبيق نموذج تشتت غبار الفحم لضمان عدم تأثر المناطق المحيطة للميناء، ودعوة الجهات ذات الصلة إلى جلسات التشاور ممثلى المناطق السياحية – جمعيات المستثمرين ومجتمع الميناء.

وأكدت الضوابط أنه على الشركات العاملة فى مجال شحن وتفريغ الفحم والتى تستخدم ساحات تخزين بالميناء أو محطات وسيطة خارج الميناء أن تتقدم لجهاز شئون البيئة بدراسة تقييم تأثير بيئى، وكذا لابد أن تحصل على رخصة لمزاولة النشاط من هيئة الميناء المختص استنادًا إلى الضوابط والشروط البيئية التى ستصدر عن جهاز شئون البيئة على أن يتم تحصيل رسوم التراخيص ويتم استخدامها فى متطلبات الرصد البيئى بمعرفة هيئة الميناء.