النصر : لا نعترف بالتعويض الذى تطلبه الشمس للإسكان

قالت شركة النصر للأعمال المدنية، إنها لا تعترف بأى مطالبات مالية من قبل شركة الشمس للإسكان والتعمير على سبيل التعويض.

وأضافت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء – أن أى مطالبة بالتعويض من قبل شركة الشمس تعبر عن وجهة نظرها ولا نعترف بها، وأنها ستقدم مستندات للجنة التحكيم المعنية بهذا الأمر.

وتابعت “النصر” إن الشركتين اتقفتا على اللجوء إلى التحكيم، وقد تم اختيار محكم من قبل كل طرف، وسيتم الاتفاق على المحكم المرجع فى أقرب وقت، علما بأنه لم يتم عقد أى جلسة تحكيم حتى الآن.

ويتعلق النزاع بعقد المقاولة المبرم بين الشركتين فى 13 مايو 2013 بخصوص إنشاء وتنفيذ 26 عمارة ضمن مشروع 85 سكنية بمشروع شركة الشمس للإسكان المسمى ” جاردينيا الشمس” بالتوسعات الشمالية بالمنطقة العمرانية الأولى بالسادس من أكتوبر.

وفسخت الشمس للإسكان العقد فى 1 يونيو 2017 بسبب التدنى فى نسب الإنجاز، مع التوقف شبه التام فى بنود الأعمال، فقد بلغت نسبة الإنجاز من بداية العمل وحتى 30 أبريل 2017 حوالى 30% فقط من المستهدف.

وتطالب الشمس للإسكان بتعويض جابر للأضرار الناتجة عن هذا الفسخ تصل إلى 48 مليون جنيه تقريبا، بسبب زيادة قيمة تكلفة عقد المقاولة نتيجة إسناد الأعمال غير المنفذة إلى شركة “أطلس” العامة للمقاولات.

