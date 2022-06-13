النصر السعودي لـ«المال»: لم نتفاوض أبدًا مع بيتسو موسيماني

كشف الوليد المهيدب، مدير الإعلام والاتصال بنادي النصر السعودي، حقيقة تفاوض مع بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي، أعلن رحيل بيتسو موسيماني مدرب الفريق بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، خاصًة بعد طلب الجنوب إفريقي بالرحيل عن القلعة الحمراء الآن وقبل نهاية الموسم.

وقال المهيدب، خلال تصريحات خاصة لـ«المال»: لا صحة لكل الشائعات المتداولة خلال الفترة الحالية بشأن دخولنا في مفاوضات مع المدرب الجنوب إفريقي موسيماني.

وأضاف: التفاوض مع موسيماني لم يحدث من الأساس لكي يكون هناك شروط نضعها على التفاوض، هو لم يدخل في حسابات مجلس الإدارة أبدًا.