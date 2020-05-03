النصب على الإنترنت وأخطار السوشيال ميديا في مسلسلات رمضان لأول مرة

أصبح على الدراما وصناعها مسؤولية كبيرة بضرورة تسليط الضوء على هذه الأزمات وأخطار السوشيال ميديا، واستخدامها بصورة خاطئة سواء من الفتيات والشباب

بعد انتشار القضية الشهيرة لفتاة تطبيق” التيك توك” الشهير لحنين حسام مؤخرا، واتهامها بتحريض الفتيات على استخدام هذا التطبيق وتطبيقات أخرى مشابهة على السوشيال ميديا، من أجل الحصول على الأموال مقابل مواعدة الشباب، والقبض على حنين حسام وحبسها.

أصبح على الدراما وصناعها مسؤولية كبيرة بضرورة تسليط الضوء على هذه الأزمات وأخطار السوشيال ميديا، واستخدامها بصورة خاطئة سواء من الفتيات والشباب، حتى يعلم الكثيرون ما هي المشكلات التي يمكن أن تتسبب فيها هذه المواقع لو تم استخدامها بصورة سلبية.

وبالفعل قدم مسلسل 100 وش الذي تقدمه الفنانة نيلي كريم وآسر ياسين في شهر رمضان الحالي، هذه القضية وسلط الضوء عليها بصورة معينة من خلال “عمر” بطل العمل الذي يقوم بدوره آسر ياسين، حيث يقوم بالنصب على الشباب على الإنترنت وابتزازهم بصور وفيديوهات للكسب المادي، وهي المرة الأولى التي يتم تسليط الضوء على هذه الأمور المتعلقة بالإنترنت والسوشيال ميديا في الأعمال الدرامية في شهر رمضان، كما أن مسلسل خيانة عهد للفنانة يسرا يسلط الضوء على هذا الأمر أيضا من خلال نجل عهد الذي يواعد فتاة على الإنترنت، ويقوم بدوره “تيام قمر” نجل المطرب مصطفى قمر في المسلسل.

ماجدة موريس: الدراما يجب أن تلقي الضوء على قضايا الواقع وكيفية الخروج من أزماتها

تقول الناقدة ماجدة موريس إن الواقع يسبق الدراما للأسف، لكن قدم مسلسل هذا المساء لإياد نصار منذ سنوات أخطار استخدام الهاتف المحمول، إنما لأول مرة تناقش الدراما في شهر رمضان قضية هامة موجودة في الواقع في حياتنا.

وأضافت أن هذه القضايا خاصة لو كانت عامة للمجتمع، مثل خطورة استخدام مواقع السوشيال ميديا وآثارها السلبية على الجيل الجديد تحديدا، مشيرة إلى أننا كشعب بوجود أمور كثيرة في ثقافتنا المصرية لابد أن تتغير ويجب أن يتم ذلك من خلال الدراما وعدم التأكيد على الأشياء المسيئة.

ولفتت إلى أنه من الأشياء المسيئة تواجد الفتيات والشباب على الكافيهات في المسلسلات، ويظلون يرسلون لبعضهم رسائل معينة، وذلك فيه أذية للمجتمع، موضحة أنه يجب أن تقدم الدراما رسائل هامة للمشاهدين بكيفية خروج الشباب من هذه الأزمات سواء تطبيقات التيك توك وغيرها.

وأشارت أيضا إلى أنه كيف يقدم المسلسل رسالة وحماية لما يحدث في الواقع ، وما الذي سيضيفه المبدع أو الفنان في هذه القضايا للناس حتى لو قدمت في مسلسل كوميدي ، فسيصل للجمهور بشكل أسرع من تقديمه في مسلسل درامي.

أندرو محسن: الدراما يجب أن تناقش الواقع بصورة معينة وتساهم في وعي المجتمع

بينما يرى الناقد اندرو محسن أن فكرة التكنولوجيا واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بصورة خاطئة شيئا هاما للغاية مناقشته في الأعمال الفنية خاصة الدراما، لأنها تؤثر في المشاهدين بدرجة كبيرة.

ولفت إلى أن الأمر يتم مناقشته في مسلسل ” 100 وش” بصورة معينة ، وجاء ذلك تزامنا مع قضية حنان حسام الشهيرة بفتاة التيك توك.

وأشار إلى أن الأمر قد يكون مجرد صدفة بانه يتزامن تقديم هذه القضية في مسلسل 100 وش، مع قضية حنين حسام، لكن شيئا جيدا أن يتم مناقشة أخطار السوشيال ميديا واستخدامها بصورة خاطئة من الأشخاص، وما يترتب على ذلك من مشاكل تقع فيها الفتاة أو الشاب فيما بعد بابتزازهم بصور وفيديوهات معينة.

وأوضح محسن أن الدراما يجب أن تسلط الضوء على الواقع الذي نعيشه بصورة كبيرة، وتناقش الأزمات التي يتعرض لها المجتمع حتى يدرك الكثيرون خطورة هذه الأمور.

أحمد سعد الدين: الدراما يجب مناقشتها للواقع لأنها مشتقة منه

وقال الناقد أحمد سعد إن الدراما يجب أن تكون مشتقة من الواقع، وفي المجتمع حاليا يوجد انتشار واسع لمواقع التواصل الاجتماعي وتحدث بسبب استخداماتها مشاكل كثيرة وعمليات نصب أيضا.

وليس غريبا أن تظهر الدراما للجمهور وتفضح هذه الأمور وذلك أمر طبيع يجب أن تهتم به صناعة الدراما المصرية، لافتا إلى أن الواقع جزء من المجتمع ويجب أن تناقش الدراما هذه الأمور الحياتية التي تطرأ علينا وعلى مجتمعنا الشرقي.

ونوه أيضا أنه تم مناقشة خطورة الإنترنت سابقا منذ سنين طويلة في فيلم “كلمني شكرا” فقط ، لكن تناول ذلك في عمل درامي سيئ جيدا لأول مرة خاصة في شهر رمضان الذي تزيد مشاهدة المسلسلات فيه.