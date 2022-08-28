«النصب بالآثار».. سقوط عصابة أثناء التنقيب بمنطقة جبلية في أسوان

ألقت أجهزة الأمن القبض على مجموعة من الأشخاص اشتركوا فيما بينهم في النصب على المواطنين، بعد الادعاء بالعثور على قطع أثرية جراء عمليات الحفر والتنقيب في محافظة أسوان، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت أن شخص -مقيم بإحدى قرى مركز شرطة كوم أمبو بأسوان- يحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية المتاخمة للقرية محل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على أعمال حفر، شواهد أثرية عبارة عن كسر فخار، 2 لوحة جدارية، كما ضبطت الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبالعرض على الجهات المختصة، أفادت بأن الحفر بغرض التنقيب عن الآثار، واللوحتين الجداريتين غير أثرية.

وبمواجهته قرر بمشاركة والده وآخر في النصب على المواطنين، بإدعاء الحفر ووجود شواهد أثرية والتحصل منهم على مبالغ مالية، بإيهامهم بوجود آثار أسفل الحفر.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.