النشاط العقارى الرابح الأكبر فى 2017

– مبيعات «التجارى» تقود «طلعت مصطفى» إلى القمة

– «بوتانيكا» ترفع تقييم بالم هيلز إلى 6.57 جنيه

– وائل يوسف : 15 – %20 زيادة متوقعة للأسعار

– نعيم : أوراسكوم للتنمية أفضل خيار للمستثمرين

– مدينة نصر وسوديك فرصة استثمارية بعد التعاون المرتقب المال – خاص



شهد القطاع العقارى بالبورصة تحركات إيجابية خلال 2017 على صعيد الأداء المالى، ونتائج الأعمال وارتفعت مبيعات أكبر 6 شركات عقارية، مدرجة بحوالى %40، لتسجل 48 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 34.3 مليار.

وقال محللون فى القطاع العقارى، إن اتباع سياسة رفع الأسعار كانت العامل الأكبر فى تحسن ربحية الشركات، وارتفاع المبيعات، مؤكدين أن معدلات الطلب تمكنت من امتصاص تلك الزيادات، ولم تشهد السوق العقارية أى ركود.

وتوقع المحللون استمرار الانتعاشة فى القطاع العقارى، مع اتجاه شركات التطوير الكبرى إلى الاستثمار والدخول فى تنفيذ وحدات الشريحة المتوسطة، بالإضافة إلى عمليات دمج أو استحواذات متوقعة بين الكيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمناطحة الشركات الكبرى، فضلا عن استمرار رفع الأسعار بمعدلات تصل إلى %20 العام الحالي.

وحسب القوائم المالية المجمعة لشركات القطاع عن 2017 تصدرت شركة طلعت مصطفى القابضة، قائمة أكثر الشركات مبيعًا بتحقيق 13 مليار جنيه، مقابل مبيعات 6.5 مليار فى 2016، بنمو %101.5 وهى أعلى مبيعات للمجموعة منذ 2008، فيما حققت أرباحًا 1.38 مليار جنيه، مقابل 828.9 مليون جنيه فى 2016.

وتوقع بنك الاستثمار “فاروس”، فى مذكرة بحثية، نمو مبيعات طلعت مصطفى إلى 14.3 مليارجنيه خلال2018.

واحتلت شركة “إعمار مصر” للتنمية المركز الثانى فى الشركات الأكثر مبيعًا، بقيمة 10.8 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار، بارتفاع 28.6 % فى الوقت الذى حققت فيه أرباحًا 2.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.6 مليار أرباح فى 2016، بنمو 37 %.

وحلت شركة “بالم هيلز” للتعمير فى المركز الثالث، فسجلت مبيعات 10.5 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار، بنمو %28 وارتفعت أرباحها 19 % إلى 936.4 مليون جنيه، مقابل 785.3 مليون، وتستهدف مبيعات 12 مليارا 2018.

ورفعت “فاروس” تقييمها العادل للشركة من 5 إلى 6.57 جنيه للسهم، نتيجة امتلاك الأخيرة قطعة أرض “بوتانيكا” بمساحة 7.1 مليون متر، على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى صدر بشأنها مرسوم رئاسى بتحويلها إلى الأغراض السكنية.

وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” مبيعات 5.7 مليار، مقابل 5.6 مليار فى 2016، بنمو %2 كما ارتفعت الأرباح %39 لتسجل 598 مليون جنيه، مقابل 441.3 مليون العام الماضي.

وجاءت شركة مدينة نصر للإسكان فى المرتبة الخامسة بمبيعات 5.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.5 مليار فى 2016، وبزيادة %46 كما ارتفعت الأرباح إلى 943.2 مليون، مقابل أرباح 738.7 مليون فى 2016.

وسجلت «مدينة نصر» تعاقدات وحجوزات بقيمة 1.58 مليارجنيه، خلال الربع الأول من 2018 موزعة بواقع 1.19 مليار جنيه، لمشروع «تاج سيتى»، و311 مليونا لمشروع «سراى».

ودخلت شركتا مدينة نصر للإسكان و«سوديك» فى مفاوضات مبدئية، بغرض التعاون المشترك، يتم بمقتضاه استحواذ الأولى على الأخيرة، أو دمج الكيانين تحت مظلة واحدة، وهو الأمر الذى لم يتحدد شكله حتى هذه اللحظة.

واحتلت شركة «بورتو جروب» المركز السادس، بمبيعات 2.7 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار، بزيادة %28.6 وارتفعت الأرباح %109 لتسجل 245.5 مليون جنيه، مقارنة بأرباح 117.5 مليون.

وقال وائل يوسف، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إن القطاع العقارى نجح فى سحب جزء من أموال المودعين بالبنوك أواخر 2017، مع بداية انخفاض أسعار الفائدة، متوقعا أن يكون العام الحالى عام القطاع العقارى فى مصر، مع استمرار هبوط معدلات الفائدة.

وأكد أن زيادة أسعار العقارات العام الماضى، جاءت طبيعية مع ارتفاع المحروقات والتعويم، متوقعا ارتفاعا طفيفا فى الأسعار بين 15 – %20 العام الحالى، والدليل الارتفاع البسيط لأسعار العقار خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال أمير بدران، محلل القطاع العقارى ببنك الاستثمار «نعيم» إن أداء القطاع، جيد بشكل كبير وتخطت غالبية الشركات مستهدفات البنك للمبيعات والإيرادات.

وأشار إلى أن العام الماضى، شهد عدة طروحات قوية، وجدت طلب من المستثمرين والمواطنين، ومن أبرز هذه الطروحات «بالم هيلز نيو كايرو» وطرح الشراكة بين شركة السادس من أكتوبر، ومصر الجديدة للإسكان، وطرح طلعت مصطفى فى الرحاب ومدينتي.

وأوضح أن زيادة معدلات الطلب قد استوعبت عملية زيادة الأسعار التى ترواحت ما بين 50 – %80 خلال 2017، ولم يتم ملاحظة أى تباطؤ أو تراجع فى عدد الوحدات المباعة، فى الوقت الذى تصدرت فيه شركتا طلعت مصطفى، وبالم هيلز الأفضل أداء على الإطلاق.

ورأى أن سهم أوراسكوم للتنمية مصر، يعد أفضل الخيارات مع دخولها نشاط الاستثمارالعقارى، وامتلاكها لمحفظة أراض كبيرة غير مطورة، تأتى فى المرتبة الثانية، بعد طلعت مصطفى وبالم هليز، بالإضافة إلى امتلاكها 24 فندقا سيتم استغلالها مع بداية عودة نشاط السياحية إلى مصر.

