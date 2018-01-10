النشاط الرياضي بالأهلى تكرم السعدني والفار

عبدالقادر: سعيد بثقة الإدارة.. ونجهز لطفرة على المصرى حرص رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي الجديد بالنادي الأهلي، على إقامة حفل تكريم بسيط لعاصم السعدني مدير النشاط الرياضي السابق، ونائبه أشرف الفار، مشددًا على أن الإدارة سوف تستكمل ما قام به السعدني والفار في الفترة الماضية من أجل استمرا

عبدالقادر: سعيد بثقة الإدارة.. ونجهز لطفرة



على المصرى



حرص رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي الجديد بالنادي الأهلي، على إقامة حفل تكريم بسيط لعاصم السعدني مدير النشاط الرياضي السابق، ونائبه أشرف الفار، مشددًا على أن الإدارة سوف تستكمل ما قام به السعدني والفار في الفترة الماضية من أجل استمرار الحصول على البطولات وإسعاد جماهير النادي.

وأكد عبدالقادر أن السعدني والفار قاما بمجهود كبير خلال الفترة الماضية، وكان لهما دور كبير في قيادة فرق ألعاب النادي لتحقيق العديد من البطولات القارية والمحلية، وتمنى لهما التوفيق في الفترة المقبلة.

وعبر مدير النشاط الرياضي الجديد بالأهلي، عن سعادته بثقة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، لافتًا إلى أنه تشريف قبل أن يكون تكليفا، وأنه جاهز لبذل أقصى ما يمكن للنجاح في مهمته القادمة، مشيرًا إلى أنه سوف يضع خبراته السابقة من أجل إحداث طفرة جديدة في كل الألعاب، في الوقت الذي حرص خلالها على توجيه الشكر لعاصم السعدني مدير النشاط الرياضي السابق على ما بذله من جهد خلال فترة عمله.

وأوضح عبدالقادر أن الفترة المقبلة تشهد العديد من التحديات في ظل خوض فرق النادي لبطولات قارية ومحلية قوية، إضافة إلى تنظيم النادي بطولتي أفريقيا لكرة الطائرة واليد رجال وسيدات، وأن هدفه الفوز بكل الألقاب والبطولات التي يشارك بها النادي في الفترة القادمة، الى جانب إعداد أبطال النادي للمنافسة في دورة الألعاب الأوليمبية القادمة “طوكيو 2020”.

وانتهت إجراءات تسليم وتسلم الإدارة، بعدما قبل المجلس اعتذار عاصم السعدني، الذى عقد جلسة ودية مع عبدالقادر، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، وذلك وسط أجواء مميزة في إطار الروح الطيبة التي تسود الجميع داخل النادي.

