النسيم للاسيتراد ترفع حصتها فى الأهرام للطباعة والتغليف

رجب عزالدينأعلنت شركة الأهرام للطباعة و التغليف، عن قيام شركة النسيم للاستيراد بشراء عشرة آلاف سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 49 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، "بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ إلى 5.048 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.

رجب عزالدين



أعلنت شركة الأهرام للطباعة و التغليف، عن قيام شركة النسيم للاستيراد بشراء عشرة آلاف سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 49 ألف جنيه تقريبا.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، “بذلك تصل نسبة مساهمة العميل المشار إليه بعد التنفيذ إلى 5.048 % من أسهم الشركة مقارنة بنحو 4.92% قبل العملية”.



وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.95 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة مباشر انترناشيونال لتداول الاوراق المالية وتم الافصاح وفقا لاحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.



وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 22.49% إلى نحو 5.01 مليون جنيه، مقابل صافي ربح قدره 4.09 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 41.6 مليون جنيه موزعا على 8.3 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم الواحد.



